Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Self Respect First Employee Refuses to Forgive Boss Even After Apology Resignation Post Goes Viral
सेल्फ रिस्पेक्ट पहले... बॉस के सॉरी कहने पर भी नहीं माना, युवक की पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

सेल्फ रिस्पेक्ट पहले... बॉस के सॉरी कहने पर भी नहीं माना, युवक की पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

संक्षेप: देहरादून के एक युवक की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बॉस के साथ उसकी चैट का स्क्रीनशॉट है। जिसमें बॉस माफी मांग रहा है, लेकिन युवक ने कहा कि नहीं… मैं अपना रिजाइन भेज रहा हूं।

Mon, 3 Nov 2025 01:06 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
share Share
Follow Us on

हर किसी के लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है। देहरादून के एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही है। युवक ने अपने मैनेजर द्वारा की गई बेइज्जती के बाद नौकरी छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया। युवक की पोस्ट पर कई कमेंट वायरल हो रहे हैं। यूजर्स ने कहा कि आत्म-सम्मान किसी सैलरी या पद से बड़ा होता है। इस पोस्ट के साथ शेयर की गई व्हाट्सएप चैट ने लोगों के दिल छू लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

युवक ने X पर अपनी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें उसका बॉस उससे माफी मांगता दिखा। मैनेजर ने लिखा था, “भाई, कल के लिए माफ करना। बुरा मत मानना या इसे पर्सनल मत लेना।” इसके बाद उसने पूछा, “शाम हो गई भाई, कहां हो?”। जवाब में युवक ने लिखा, “मैं थक चुका हूं सर। आपको रेजिग्नेशन मेल भेज रहा हूं। मैं अब यहां काम नहीं करूंगा।”

ये भी पढ़ें:AI से कांग्रेस की महिला नेता का गंदा फोटो बनाकर किया वायरल,पुलिस ने शुरू की जांच
ये भी पढ़ें:ब्राह्मणों को गाली देने वाला गिरफ्तार, झगड़े के बाद वीडियो बनाकर किया था वायरल
ये भी पढ़ें:लंगूर की तरह कूद गए, राहुल गांधी पर क्या बोल गए गिरिराज?

बॉस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने साफ इंकार कर दिया। कुछ ही घंटों में यह पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच गई और 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुकी है।

यूजर्स ने युवक के फैसले की जमकर तारीफ की। एक ने लिखा, “पैसा ही सब कुछ नहीं होता! आत्म-सम्मान का सौदा कभी मत करो।” दूसरे ने कहा, “मजबूत रहो भाई, शांति सबसे कीमती चीज है।” वहीं कई लोगों ने इसे आज के दौर के ‘सेल्फ-रिस्पेक्ट मूवमेंट’ का उदाहरण बताया — जहां इंसान नौकरी से पहले अपने मान-सम्मान को रखता है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Viral News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।