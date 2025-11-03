सेल्फ रिस्पेक्ट पहले... बॉस के सॉरी कहने पर भी नहीं माना, युवक की पोस्ट इंटरनेट पर वायरल

संक्षेप: देहरादून के एक युवक की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बॉस के साथ उसकी चैट का स्क्रीनशॉट है। जिसमें बॉस माफी मांग रहा है, लेकिन युवक ने कहा कि नहीं… मैं अपना रिजाइन भेज रहा हूं।

हर किसी के लिए आत्मसम्मान सबसे पहले है। देहरादून के एक युवक की सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों इंटरनेट पर जबरदस्त वायरल हो रही है। युवक ने अपने मैनेजर द्वारा की गई बेइज्जती के बाद नौकरी छोड़ने का बड़ा फैसला ले लिया। युवक की पोस्ट पर कई कमेंट वायरल हो रहे हैं। यूजर्स ने कहा कि आत्म-सम्मान किसी सैलरी या पद से बड़ा होता है। इस पोस्ट के साथ शेयर की गई व्हाट्सएप चैट ने लोगों के दिल छू लिया।

युवक ने X पर अपनी चैट का स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जिसमें उसका बॉस उससे माफी मांगता दिखा। मैनेजर ने लिखा था, “भाई, कल के लिए माफ करना। बुरा मत मानना या इसे पर्सनल मत लेना।” इसके बाद उसने पूछा, “शाम हो गई भाई, कहां हो?”। जवाब में युवक ने लिखा, “मैं थक चुका हूं सर। आपको रेजिग्नेशन मेल भेज रहा हूं। मैं अब यहां काम नहीं करूंगा।”

बॉस ने बात करने की कोशिश की, लेकिन युवक ने साफ इंकार कर दिया। कुछ ही घंटों में यह पोस्ट लाखों लोगों तक पहुंच गई और 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज हासिल कर चुकी है।