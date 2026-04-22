Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

उत्तराखंड में सीड बैंक खुलेंगे; पहाड़ की सेहत और किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी

Apr 22, 2026 07:36 am ISTGaurav Kala देहरादून
share

उत्तराखंड में सीड बैंक खोलने की तैयारी है। सरकार की इस योजना से न सिर्फ स्थानीय रोजगार मिलेगा, पहाड़ की सेहत सुधरेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी है।

उत्तराखंड में सीड बैंक खुलेंगे; पहाड़ की सेहत और किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी

उत्तराखंड में पारंपरिक खेती और बीज संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने बड़ी पहल शुरू की है। चमोली के छह ब्लॉकों के 70 गांवों में कम्युनिटी सीड बैंक बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 960 परिवारों को चिन्हित किया गया है। ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि हमारा उद्देश्य पारंपरिक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, फसल विविधता को संरक्षित करना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। साथ ही इससे जलवायु सहनशीलता और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। जानते हैं कि यह काम कैसे करेगा?

ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि यह परियोजना उत्तराखंड की पारंपरिक बीज विनिमय व्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। पहले विवाह के समय दुल्हन अपने मायके से बीज और अनाज लेकर आती थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बीजों का आदान-प्रदान होता था। फसलों की उत्पादकता बढ़ती थी। अब इसी परंपरा को कम्युनिटी सीड बैंक के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।

ये भी पढ़ें:यात्रियों की सेवा, दुष्टों को दंड; धामी बोले-चारधाम सुरक्षा-सुविधा में न रहे कसर

छह ब्लॉकों के गांव होंगे शामिल

इस योजना के तहत चमोली के दशोली, गैरसैंण, नंदानगर, नारायणबगड़, देवाल और कर्णप्रयाग ब्लॉक के सैकड़ों गांव शामिल किए गए हैं। चयनित गांवों में 50 प्रतिशत महिलाएं और अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों की भागीदारी भी सुनिश्चित करवाई जाएगी।

विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आगे बढ़ी धामी सरकार

प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी कंपनी पीडब्ल्यूसी की विशेष रिपोर्ट के आधार पर इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। रिपोर्ट में इसे नवाचारी और वर्षा आधारित कृषि के अनुकूल बताया गया है। इस पहल से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के माैके भी सृजित होंगे। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघ भी बनाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें:पहाड़ों में डबल लेन हाईवे, देहरादून में नया पार्क; उत्तराखंडवालों को 3 गुड न्यूज

पिरूल संग्रहण पर 15 दिन के भीतर कार्ययोजना तलब

देहरादून। उत्तराखंड में पिरूल (चीड़ की सूखी पत्तियां) के संग्रहण को आजीविका से जोड़ने के साथ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने सभी जिलों से 15 दिन के भीतर विस्तृत कार्ययोजना मांगी है। ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि महिला सहायता समूह और सीएलएफ को इस योजना से बड़े स्तर पर जोड़ा जाए।

करीब 317 हेक्टेयर में होगा बीज उत्पादन

करीब 317 हेक्टेयर क्षेत्र में पारंपरिक फसलें, मसलन-लाल चावल, मंडुवा, झंगोरा, राजमा, सोयाबीन, काला भट्ट, बाजरा और जौ के बीज का उत्पादन होगा। इन बीजों का उपयोग बागेश्वर, रुद्रप्रयाग समेत कई पहाड़ी इलाकों में किया जाएगा।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड में हादसा, सरिये से भरे ट्रक में जा घुसा वाहन; हरियाणा की महिला की मौत

किसानों की आमदनी में हो सकेगा इजाफा

इस योजना की लागत प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये तय हुई है। इससे किसानों को 75 हजार से एक लाख प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध आय का अनुमान है। इस योजना की अवधि दो साल है, जिसमें बीज संकलन, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था विकसित की जाएगी।

पिरूल 10 रुपये किलो तक

पिरूल संग्रहण के लिए प्रति किलो 10 रुपये का भुगतान तय किया गया है। इससे फायर पैलेट जैसे उत्पाद बनाकर अतिरिक्त मुनाफा अर्जित करने की योजना भी है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में पिरूल संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएं। उत्तराखंड के लगभग 16.36% वन क्षेत्र में चीड़ के पेड़ हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Uttarakhand Government अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।