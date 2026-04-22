उत्तराखंड में सीड बैंक खुलेंगे; पहाड़ की सेहत और किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी
उत्तराखंड में सीड बैंक खोलने की तैयारी है। सरकार की इस योजना से न सिर्फ स्थानीय रोजगार मिलेगा, पहाड़ की सेहत सुधरेगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने की तैयारी है।
उत्तराखंड में पारंपरिक खेती और बीज संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्राम्य विकास विभाग ने बड़ी पहल शुरू की है। चमोली के छह ब्लॉकों के 70 गांवों में कम्युनिटी सीड बैंक बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत 960 परिवारों को चिन्हित किया गया है। ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि हमारा उद्देश्य पारंपरिक बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना, फसल विविधता को संरक्षित करना और किसानों की आमदनी को बढ़ाना है। साथ ही इससे जलवायु सहनशीलता और खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। जानते हैं कि यह काम कैसे करेगा?
ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने बताया कि यह परियोजना उत्तराखंड की पारंपरिक बीज विनिमय व्यवस्था को पुनर्जीवित करेगी। पहले विवाह के समय दुल्हन अपने मायके से बीज और अनाज लेकर आती थी, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में बीजों का आदान-प्रदान होता था। फसलों की उत्पादकता बढ़ती थी। अब इसी परंपरा को कम्युनिटी सीड बैंक के रूप में आगे बढ़ाया जाएगा।
छह ब्लॉकों के गांव होंगे शामिल
इस योजना के तहत चमोली के दशोली, गैरसैंण, नंदानगर, नारायणबगड़, देवाल और कर्णप्रयाग ब्लॉक के सैकड़ों गांव शामिल किए गए हैं। चयनित गांवों में 50 प्रतिशत महिलाएं और अनुसूचित जाति-जनजाति परिवारों की भागीदारी भी सुनिश्चित करवाई जाएगी।
विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर आगे बढ़ी धामी सरकार
प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी कंपनी पीडब्ल्यूसी की विशेष रिपोर्ट के आधार पर इस परियोजना को आगे बढ़ाया गया है। रिपोर्ट में इसे नवाचारी और वर्षा आधारित कृषि के अनुकूल बताया गया है। इस पहल से न केवल किसानों की आमदनी बढ़ेगी, स्थानीय स्तर पर रोजगार के माैके भी सृजित होंगे। किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और क्लस्टर स्तरीय संघ भी बनाए जाएंगे।
पिरूल संग्रहण पर 15 दिन के भीतर कार्ययोजना तलब
देहरादून। उत्तराखंड में पिरूल (चीड़ की सूखी पत्तियां) के संग्रहण को आजीविका से जोड़ने के साथ ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार ने सभी जिलों से 15 दिन के भीतर विस्तृत कार्ययोजना मांगी है। ग्राम्य विकास सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने सभी जिलों के मुख्य विकास अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि महिला सहायता समूह और सीएलएफ को इस योजना से बड़े स्तर पर जोड़ा जाए।
करीब 317 हेक्टेयर में होगा बीज उत्पादन
करीब 317 हेक्टेयर क्षेत्र में पारंपरिक फसलें, मसलन-लाल चावल, मंडुवा, झंगोरा, राजमा, सोयाबीन, काला भट्ट, बाजरा और जौ के बीज का उत्पादन होगा। इन बीजों का उपयोग बागेश्वर, रुद्रप्रयाग समेत कई पहाड़ी इलाकों में किया जाएगा।
किसानों की आमदनी में हो सकेगा इजाफा
इस योजना की लागत प्रति हेक्टेयर 25 हजार रुपये तय हुई है। इससे किसानों को 75 हजार से एक लाख प्रति हेक्टेयर तक शुद्ध आय का अनुमान है। इस योजना की अवधि दो साल है, जिसमें बीज संकलन, प्रसंस्करण और विपणन व्यवस्था विकसित की जाएगी।
पिरूल 10 रुपये किलो तक
पिरूल संग्रहण के लिए प्रति किलो 10 रुपये का भुगतान तय किया गया है। इससे फायर पैलेट जैसे उत्पाद बनाकर अतिरिक्त मुनाफा अर्जित करने की योजना भी है। सरकार का लक्ष्य है कि हर ब्लॉक में पिरूल संग्रहण केंद्र स्थापित किए जाएं। उत्तराखंड के लगभग 16.36% वन क्षेत्र में चीड़ के पेड़ हैं।
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