नेपाल में बवाल को देख सीमा पर सुरक्षा कड़ी, अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीमा से सटे उन जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीमा से सटे उत्तराखंड के उन जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पिथौरागढ़ पुलिस एसएसबी जवानों के साथ मिलकर काली नदी और सीमावर्ती पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त और तलाशी अभियान चला रही है।

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि नेपाल में हिंसा को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। नेपाल की सीमा से लगे पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। हम एसएसबी और अन्य एजेंसियों के साथ मिल कर काम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के भी 7 जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा से लगते इन जिलों में जवानों को उच्‍च स्‍तरीय सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। अधिकारियों ने बताया कि काठमांडू समेत विभिन्न इलाकों में दूसरे दिन जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए भारत-नेपाल के सीमावर्ती महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

महराजगंज के एसपी सौमेन्द्र मीणा ने बताया कि जिले के सोनौली स्थित भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं लखीमपुर खीरी के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि पुलिस के साथ-साथ एसएसबी के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पीलीभीत नेपाल सीमा पर स्थित सभी गांवों में पूर्ण शांति है। एसएसबी के साथ पुलिस की सीमा पर संयुक्त गश्त जारी है।