नेपाल में बवाल को देख सीमा पर सुरक्षा कड़ी, अलर्ट पर उत्तराखंड पुलिस

Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़security tightened along indo nepal border in uttarakhand

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीमा से सटे उन जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh एएनआई, देहरादूनTue, 9 Sep 2025 09:30 PM
नेपाल में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच सीमा से सटे उत्तराखंड के उन जिलों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है जिनकी सीमा नेपाल से लगती है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, पुलिस मुख्यालय ने मंगलवार को भारत-नेपाल सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी है। पिथौरागढ़ पुलिस एसएसबी जवानों के साथ मिलकर काली नदी और सीमावर्ती पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र समेत अन्य संवेदनशील इलाकों में गश्त और तलाशी अभियान चला रही है।

उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय के प्रवक्ता आईजी नीलेश आनंद भरणे ने कहा कि नेपाल में हिंसा को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। नेपाल की सीमा से लगे पिथौरागढ़, उधमसिंह नगर और चंपावत जिलों में सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त कदम उठाए जा रहे हैं। हम एसएसबी और अन्य एजेंसियों के साथ मिल कर काम कर रहे हैं।

उत्तर प्रदेश के भी 7 जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल सीमा से लगते इन जिलों में जवानों को उच्‍च स्‍तरीय सतर्कता बरतने के निर्देश दिये गये हैं। अधिकारियों ने बताया कि काठमांडू समेत विभिन्न इलाकों में दूसरे दिन जारी हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए भारत-नेपाल के सीमावर्ती महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत जिलों के सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

महराजगंज के एसपी सौमेन्द्र मीणा ने बताया कि जिले के सोनौली स्थित भारत-नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीमा चौकियों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं लखीमपुर खीरी के एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि पुलिस के साथ-साथ एसएसबी के जवानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पीलीभीत नेपाल सीमा पर स्थित सभी गांवों में पूर्ण शांति है। एसएसबी के साथ पुलिस की सीमा पर संयुक्त गश्त जारी है।

सोमवार को सरकार के भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के खिलाफ प्रदर्शनों में काठमांडू और आसपास के कस्बों में पुलिस के साथ झड़पों में 19 प्रदर्शनकारी मारे गए और लगभग 500 घायल हो गए। हिंसक झड़पों के बाद सरकार ने कल देर रात प्रतिबंध हटा लिया लेकिन प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए मंगलवार को फिर से प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे भारी नुकसान हुआ है।

