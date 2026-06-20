री-नीट को लेकर देहरादून प्रशासन का बड़ा फैसला, पूरे जिले में धारा-163 लागू
देहरादून प्रशासन ने री-नीट एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शहर में कानून व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है।
21 जून को दोबारा आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा के लिए देहरादून प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने नीट के एग्जाम को आयोजित करवाने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रशासन की तरफ से बताया गया कि नीट यूजी की परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।
देहरादून के एडीएम कृष्ण कुमार के आदेश पर धारा 163 लागू कर दी गई है, और परीक्षा से एक दिन पहले देहरादून के संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस दौरान इन इलाकों में किसी तरह की भीड़ इकट्ठा होने प्रतिबंध लगा रहेगा। प्रशासन का कहना है कि री-नीट के दौरान किसी तरह की स्थिति से बचने के लिए धारा 163 लागू की गई है।
शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई
इस मामले पर बात करते हुए देहरादून प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि 21 जून को आयोजित होने वाले री-नीट एग्जाम के लिए देहरादून जिले में धारा-163 लागू की गई है। इस दौरान पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। अधिकारी ने बताया कि एग्जाम को साफ-सुथरा और शांतिपूर्व करवाने के लिए सभी केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि एग्जाम के दौरान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
हर सेंटर पर होंगे एक SI
देहरादून में धारा 163 लागू होने को लेकर एसपी प्रमोद कुमार का बयान भी सामने आया है। प्रमोद कुमार ने कहा कि री-नीट एग्जाम को देखते हुए पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि नीट का पेपर लाने के लिए पुलिस के साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। एसपी ने बताया कि देहरादून के सभी सेंटर पर एक एएसआई को इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से लोकल थाने के पुलिसकर्मी सभी सेंटरों पर विजिट कर रहे हैं और वहां के इंचार्ज के साथ बातचीत कर रहे हैं। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा करवाने के लिए देहरादून के साथ ही पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इस दौरान कई जगहों पर धारा 163 लागू कर दी गई है।
565 शहरों में होगी परीक्षा
बता दें कि एनटीए ने सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। एनटीए ने छात्रों से कहा कि सभी अभ्यर्थी अपने-अपने सेंटर पर 11 बजे सुब से लेकर 1.30 बजे तक पहुंच जाएं। एनटीए के निर्देस के मुताबिक 1.30 के बाद सेटंर के गेट को बंद कर दिया जाएगा। एनटीए ने इस बार परीक्षा को पेन और पेपर मोड से करवाने का फैसला लिया है। इस परीक्षा को 2 बजे दोपहर से 5.15 तक एक पाली में करवाने का फैसला किया गाय है। एनटीएस मिली जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा का आयोजन भारत के 551 शहरों में और 14 विदेशी शहरों में भी किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए 22.79 लाख छात्रों के पहुंचने की संभावना है।
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