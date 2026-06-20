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री-नीट को लेकर देहरादून प्रशासन का बड़ा फैसला, पूरे जिले में धारा-163 लागू

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
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देहरादून प्रशासन ने री-नीट एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला लिया है। शहर में कानून व्यवस्था और शांति को बनाए रखने के लिए प्रशासन ने बीएनएस की धारा 163 लागू करने का फैसला लिया है।

री-नीट को लेकर देहरादून प्रशासन का बड़ा फैसला, पूरे जिले में धारा-163 लागू

21 जून को दोबारा आयोजित होने वाली नीट की परीक्षा के लिए देहरादून प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने नीट के एग्जाम को आयोजित करवाने के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू कर दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए प्रशासन की तरफ से बताया गया कि नीट यूजी की परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए यह फैसला लिया गया है।

देहरादून के एडीएम कृष्ण कुमार के आदेश पर धारा 163 लागू कर दी गई है, और परीक्षा से एक दिन पहले देहरादून के संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। इस दौरान इन इलाकों में किसी तरह की भीड़ इकट्ठा होने प्रतिबंध लगा रहेगा। प्रशासन का कहना है कि री-नीट के दौरान किसी तरह की स्थिति से बचने के लिए धारा 163 लागू की गई है।

शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई

इस मामले पर बात करते हुए देहरादून प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा कि 21 जून को आयोजित होने वाले री-नीट एग्जाम के लिए देहरादून जिले में धारा-163 लागू की गई है। इस दौरान पूरे जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई तरह के प्रतिबंध लागू रहेंगे। अधिकारी ने बताया कि एग्जाम को साफ-सुथरा और शांतिपूर्व करवाने के लिए सभी केंद्र पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। अधिकारी ने कहा कि एग्जाम के दौरान कानून व्यवस्था को बिगाड़ने या शांति भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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हर सेंटर पर होंगे एक SI

देहरादून में धारा 163 लागू होने को लेकर एसपी प्रमोद कुमार का बयान भी सामने आया है। प्रमोद कुमार ने कहा कि री-नीट एग्जाम को देखते हुए पूरे जिले में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि नीट का पेपर लाने के लिए पुलिस के साथ सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात रहेगी। एसपी ने बताया कि देहरादून के सभी सेंटर पर एक एएसआई को इंचार्ज के तौर पर तैनात किया गया है। उन्होंने बताया कि पिछले 3-4 दिनों से लोकल थाने के पुलिसकर्मी सभी सेंटरों पर विजिट कर रहे हैं और वहां के इंचार्ज के साथ बातचीत कर रहे हैं। एसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम को दोबारा करवाने के लिए देहरादून के साथ ही पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इस दौरान कई जगहों पर धारा 163 लागू कर दी गई है।

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565 शहरों में होगी परीक्षा

बता दें कि एनटीए ने सभी अभ्यर्थियों को एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। एनटीए ने छात्रों से कहा कि सभी अभ्यर्थी अपने-अपने सेंटर पर 11 बजे सुब से लेकर 1.30 बजे तक पहुंच जाएं। एनटीए के निर्देस के मुताबिक 1.30 के बाद सेटंर के गेट को बंद कर दिया जाएगा। एनटीए ने इस बार परीक्षा को पेन और पेपर मोड से करवाने का फैसला लिया है। इस परीक्षा को 2 बजे दोपहर से 5.15 तक एक पाली में करवाने का फैसला किया गाय है। एनटीएस मिली जानकारी के अनुसार, इस परीक्षा का आयोजन भारत के 551 शहरों में और 14 विदेशी शहरों में भी किया जा रहा है। इस परीक्षा के लिए 22.79 लाख छात्रों के पहुंचने की संभावना है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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