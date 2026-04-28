आग उगलती गर्मी से बाघों को भी हीट स्ट्रोक, बचाने के लिए खिलाई जा रही आइसक्रीम
भीषण गर्मी से सिर्फ लोग ही नहीं वन्यजीव भी बेहाल हैं। हाल ही में उत्तराखंड में रेस्क्यू किए गए चार बाघों में हीटस्ट्रोक के लक्षण दिखे। वन विभाग ने अब बाघों को गर्मी से बचाने के लिए आइसक्रीम खिलाना शुरू किया है।
अप्रैल महीने में ही गर्मी का प्रकोप काफी बढ़ गया है। देशभर में तापमान लगातार बढ़ रहा है। हीटस्ट्रोक और लू से लोगों के बीमार होने की खबरें आ रही हैं। हिमालयी राज्य उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं। सिर्फ मैदानी ही नहीं इस बार पहाड़ी इलाकों में भी तपिश काफी बढ़ गई है। हालांकि मौसम विभाग ने मंगलवार से मौसम बिगड़ने की आशंका जताई है। आज और कल कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। गर्मी का प्रकोप सिर्फ इंसानों ही नहीं जानवरों पर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में रेस्क्यू किए गए चार बाघों में हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखे। ऐसे में वन विभाग ने बाघों को गर्मी से बचाने के लिए आइसक्रीम और ग्लूकोज खिलाना शुरू किया है।
बढ़ती गर्मी और हीट वेव वन्यजीवों के लिए भी खतरा बनती दिख रही है। उत्तराखंड में हाल में रेस्क्यू चार बीमार बाघों में हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण मिले हैं। बाघों को गर्मी से बचाने के लिए उन्हें ग्लूकोज चढ़ाने के साथ स्पेशल आइसक्रीम खिलाई जा रही है।
चार बाघ कॉर्बेट नेशनल पार्क भेजे गए
जानकारी के अनुसार, तराई पश्चिमी वन प्रभाग में कुछ समय में एक बाघिन समेत चार घायल बाघों को रेस्क्यू किया गया था। इनके शरीरों पर चोटें थीं, लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि इन सभी में डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण पाए गए। यानी ये सभी पानी की कमी के साथ अत्यधिक गर्मी से बीमार हुए। इनमें से एक बाघ की मौत हो चुकी है जबकि बाघिन सहित अन्य तीन को कार्बेट के ढेला रेस्क्यू सेंटर में भेज दिया गया। इनमें बाघिन की हालत सबसे ज्यादा खराब है। हीटवेव से रिकवरी के लिए इन सभी को ग्लूकोज चढ़ाने के साथ विशेष तरह की आइसक्रीम खिलाई जा रही है।
आइसक्रीम में ओआरएस और दवाई
आइसक्रीम में इलेक्ट्रोलाइट, मिनिरल के साथ ही दवाएं भी मिलाई गई हैं। कॉर्बेट पार्क के निदेशक डॉ.साकेत बडोला के अनुसार, रेस्क्यू सेंटर में लाए गए बाघों में हीट स्ट्रोक जैसे लक्षण थे। हो सकता है कि आपसी संघर्ष में घायल होने से ये धूप में पड़े रहे हों या पानी तक ना पहुंच पाए हों। इससे उनकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई। उन्होंने बताया कि बाघ हालांकि काफी सर्दी-गर्मी झेल सकता है, पर लंबे समय तक हीट वेव झेलने और पानी ना मिलने से वे बीमार हो सकते हैं।
उनके अनुसार, मांसाहारी वन्यजीवों पर गर्मी का सर्वाधिक असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें शारीरिक ऊर्जा बनाए रखने को लगातार पर्याप्त पानी और छायादार क्षेत्र की जरूरत होती है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।