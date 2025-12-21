Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़schools timings have been changed in udham singh nagar district due to bad weather
मौसम की मार, उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के स्कूलों की बदली टाइमिंग

मौसम की मार, उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले के स्कूलों की बदली टाइमिंग

संक्षेप:

खराब मौसम के चलते ऊधमसिंह नगर जिले में सभी स्कूलों के संचालन के समय में परिवर्तन किया गया है। प्रभारी जिलाधिकारी की ओर से शनिवार को इस बारे में आदेश जारी किए गए। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट… 

Dec 21, 2025 12:11 am ISTKrishna Bihari Singh वार्ता, ऊधमसिंह नगर
share Share
Follow Us on

उत्तराखंड के तराई इलाकों में बढ़ती ठंड और भीषण शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। ऊधमसिंह नगर जिले में कड़ाके की ठंड के कारण अब सभी स्कूलों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव कर दिया गया है। शनिवार को प्रभारी जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार, देहरादून मौसम विज्ञान केंद्र ने आने वाले दिनों में तराई के क्षेत्रों में भारी शीतलहर की चेतावनी दी है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

प्रशासन का मानना है कि इतनी सुबह स्कूल जाने से बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है, इसलिए छात्र हित में यह निर्णय लिया गया है। नया नियम आगामी 22 दिसंबर से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा। इसके तहत जिले के सभी सरकारी, प्राइवेट, सहायता प्राप्त स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र अब सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं खुलेंगे और दोपहर 3:30 बजे तक बंद हो जाएंगे।

आपदा प्रबंधन अधिनियम की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रशासन ने साफ किया है कि यह आदेश जिले के हर शिक्षण संस्थान पर अनिवार्य रूप से लागू होगा। सभी स्कूलों को इस नियम का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।

यदि कोई भी स्कूल इस आदेश की अनदेखी करता है या समय में बदलाव नहीं करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को ठंड से बचाकर रखें। मौसम विभाग की ओर से उत्तराखंड के मैदानी इलाकों, खासकर हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में हल्का से मध्यम कोहरा भी छाने की चेतावनी जारी की गई है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Uttarakhand News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।