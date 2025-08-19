Schools opened after the devastation in Dharali, but children did not come सदमे में धराली! तबाही के 14 दिन बाद स्कूल तो खुले, लेकिन नहीं आए बच्चे, Uttarakhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Schools opened after the devastation in Dharali, but children did not come

सदमे में धराली! तबाही के 14 दिन बाद स्कूल तो खुले, लेकिन नहीं आए बच्चे

उत्तरकाशी आपदा को 14 दिन हो चुके हैं। 14वें दिन आखिरकार धराली में स्कूल खुले। लेकिन बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं गए। इलाके के लोग अभी भी आपदा के सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं। इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, उत्तरकाशीTue, 19 Aug 2025 05:45 AM
share Share
Follow Us on
सदमे में धराली! तबाही के 14 दिन बाद स्कूल तो खुले, लेकिन नहीं आए बच्चे

उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी में सोमवार को आपदा के 14वें दिन सभी स्कूल खोल दिए गए। लेकिन किसी भी स्कूल में छात्र पठन-पाठन को नहीं पहुंच पाए। हर्षिल घाटी के धराली में गत पांच अगस्त की दोपहर को खीर गंगा में आए सैलाब तथा सैलाब के नीचे दबते लोगों की वीडियो देख जहां हर एक व्यक्ति की रूह कांप रही है। वहीं आपदा के इस मंजर को अपनी आंखों से देखने वाले स्कूली छात्र-छात्राएं भी सदमे से बाहर नहीं आ पाए हैं।

नहीं पहुंचे बच्चे

उपला टकनौर क्षेत्र के हर्षिल घाटी में स्थित सभी स्कूल सोमवार तो खोल दिए गए। लेकिन इन स्कूलों के पढ़ने वाले बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। इसके चलते सोमवार को स्कूलों में छात्र संख्या शून्य रही। भटवाड़ी के खंड शिक्षा अधिकारी हर्षा रावत ने बताया कि सोमवार को सीआरसी हर्षिल क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यलय झाला, राइंका हर्षिल सहित अन्य स्कूल समय पर खुल गए थे।

लेकिन कोई भी छात्र विद्यालय नहीं पहुंचा। कहा कि धराली की खीर गंगा में आए सैलाब से बच्चे अभी सदमें में हैं। हालांकि आपदा से किसी भी विद्यालय को क्षति नहीं पहुंची और न ही इन विद्यालयों में पढ़ने वाला कोई बच्चा प्रभावित हुआ है। लेकिन सैलाब को देखकर हर कोई शोक में है।

uttarkashi disaster

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।