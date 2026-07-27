काम की बात: पढ़ाई छोड़ने वालों को भी मिलेगी जॉब, सरकार दे रही मुफ्त ट्रेनिंग; पूरी डिटेल
Jobs in Uttarakhand: उत्तराखंड में बेरोजगारों के साथ पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को भी नौकरी मिलेगी। सरकार ऐसे युवाओं को फ्री ट्रेनिंग के साथ जॉब भी देगा। पूरी डिटेल पढ़ें।
Jobs in Uttarakhand: उत्तराखंड में भाजपा सरकार युवाओं के लिए ऐसी स्कीम लेकर आई है, जिसमें बेरोजगारों के साथ पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों को भी जॉब मिल सकेगी। इसके लिए युवाओं को तकनीकी कोर्सों में हुनरमंद बनाया जाएगा। फ्री ट्रेनिंग के साथ नौकरी भी मिलेगी।
कौशल विकास विभाग बेरोजगारों और बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों को भी रोजगार, स्वरोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में उद्योगों के लिए मैन पावर तैयार की जाएगी। युवाओं को उद्योगों में रोजगार मिल सके, इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।
कहां दी जाएगी फ्री ट्रेनिंग
रोजगारपरक फ्री स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देने की प्लानिंग है। इस योजना में बेरोजगार युवाओं, बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना का लाभ राज्य के सात जिलों के युवाओं को मिलेगा। नैनीताल, यूएसनगर, देहरादून, हरिद्वार, चंपावत, चमोली, नई टिहरी को ट्रेनिंग दी जाएगी।
10 वीं, 12 वीं पास वालों को भी नौकरी का मौका
इस योजना में 10 वीं, 12 वीं पास वालों को भी नौकरी का मौका मिलेगा। उन्हें रोजगार के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। इस योजना में 15 वर्ष से लेकर 45 वर्ष की आयु वाले पंजीकरण करा सकते हैं। योजना में तीन से चार महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
यहां करें आवेदन
ट्रेनिंग को युवा ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। https://uksds.uk.gov.in/CandidateRegistration/ पर आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही वेबसाइट लिंक https://uksds.uk.gov.in/ और टोल फ्री नंबर 18008902414 से भी जानकारी ले सकते हैं।
कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि राज्य के युवाओं को न सिर्फ डिप्लोमा, डिग्री धारकों को तराशा जाएगा, बल्कि ऐसे छात्र जो किसी कारण पढ़ाई छोड़ देते हैं, उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। ट्रेनिंग के साथ ही रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
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