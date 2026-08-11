Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

काम की बात: सावन की शिवरात्रि पर आज देहरादून में कई जगह ट्रैफिक डायवर्ट, चेक कर लें रूट

By Gaurav Kala
लाइव हिन्दुस्तान, देहरादून
Follow us on Google News
share

आज सावन की शिवरात्रि है। इसलिए शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भीड़ उमड़ेगी। भीड़ के मद्देनजर पुलिस ने शहर में कई रूट डायवर्ट किए हैं। घर से निकलने से पहले एक बार रूट जरूर चेक कर लें।

Sawan Shivratri Traffic Diversions in Dehradun
सावन शिवरात्रि के कारण देहरादून में कई जगहों पर ट्रैफिक डायवर्ट

आज 11 अगस्त को सावन की शिवरात्रि है। इसलिए शिवालयों में जलाभिषेक के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। जगह-जगह ट्रैफिक जाम हो सकता है। कांवड़ यात्रा के बीच शहर में होने वाली भीड़ को देखते हुए देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान लागू किया है। इसलिए अगर आप भी आज घर से बाहर निकलने का प्लान कर रहे हैं या मंदिर जाने की योजना बना रहे हैं तो पहले रूट कर लें।

एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने बताया कि शहर के प्रमुख मंदिर टपकेश्वर महादेव, प्रकाशेश्वर कुठालगेट, शिव मंदिर जाखन, रायपुर, वीरभद्र ऋषिकेश के आसपास यातायात व्यवस्था में बदलाव किए गए हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की बीटेक छात्रा को देहरादून में ट्रैक्टर ने रौंदा, बहन के सामने ही तोड़ा

टपकेश्वर शिव मंदिर (गढ़ी कैंट): गढ़ी कैंट चौक से टपकेश्वर मंदिर की ओर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं होगी। गढ़ी कैंट चौक पर दबाव बढ़ने पर पोस्ट ऑफिस तिराहे से कैंट चौक की तरफ आने वाले ट्रैफिक को सीधे बिंदाल भेजा जाएगा। कौलागढ़ चौक से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से किशननगर चौक डायवर्ट करेंगे। मंदिर आने वाले भक्तों को अपने वाहन कैंट चौक से नींबूवाला की ओर पार्क करने होंगे।

● प्रकाशेश्वर शिव मंदिर (कुठालगेट): शिव मंदिर के पास दबाव बढ़ने पर कुठालगेट बैरियर से वाहनों को रोक कर छोड़ा जाएगा। शिव मंदिर मसूरी रोड पर कोई भी वाहन खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। कोल्हूखेत और कुठालगेट पर बैरियर लगेगा।

ये भी पढ़ें:5 लाख ले लो, पर कोई बचा लो...’ भाई गिड़गिड़ाता रहा और गंगा में डूब गया कांवड़िया

● शिव मंदिर (जाखन): जाखन क्षेत्र में जाम की स्थिति बनने पर ग्रेट वेल्यू तिराहे से मसूरी डायवर्जन की ओर जाने वाले वाहनों को कैनाल रोड से होकर भेजा जाएगा।

● शिव मंदिर (रायपुर): शिव मंदिर रायपुर में भीड़ बढ़ने पर लाडपुर तिराहे से शिव मंदिर की तरफ जाने वाले वाहनों को छह नंबर पुलिया से गुजारा जाएगा। महाराणा प्रताप चौक से हाथीखाना चौक तक सड़क के बीच डिवाइडर बनाकर यातायात संचालित किया जाएगा।

● वीरभद्र शिव मंदिर (आईडीपीएल, ऋषिकेश): श्रद्धालुओं को अपने वाहन आईडीपीएल पार्किंग स्थल में ही खड़े करने होंगे। पार्किंग से मंदिर तक पैदल जाना होगा।

डाक कांवड़ियों के सैलाब से हाईवे जाम

हरिद्वार। सावन के अंतिम दौर में कांवड़ यात्रा चरम पर पहुंचते ही हरिद्वार में यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई। सोमवार को करीब 2.25 लाख बाइक हरिद्वार पहुंचीं। गंगाजल लेने आए डाक कांवड़ियों और जल लेकर लौट रहे शिवभक्तों के वाहनों की भारी भीड़ से हाईवे के दोनों ओर लंबा जाम लग गया। भूपतवाला से रानीपुर मोड़ तक करीब 12 से 15 मिनट का सफर तय करने में डेढ़ घंटे तक का समय लगा।

सोमवार सुबह हुई बारिश भी शिवभक्तों के कदम नहीं रोक सकी। भूपतवाला से लेकर रानीपुर मोड़ तक हाईवे पर कांवड़ियों के वाहनों का दबाव दिखाई दिया। सामान्य दिनों में कुछ ही समय में पूरा होने वाला यह सफर जाम के कारण करीब डेढ़ घंटे में पूरा हुआ। हाईवे के कई हिस्सों में बाइक और अन्य वाहनों की कतार इतनी लंबी हो गई कि सड़क पर चलने की जगह तक कम पड़ गई। बारिश के बीच जाम में फंसे कांवड़ियों और स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यातायात व्यवस्था संभालने के लिए पुलिसकर्मी लगातार वाहनों को आगे बढ़ाने में लगे रहे।

ये भी पढ़ें:बादल फटने से उत्तराखंड में भारी तबाही, चमोली में बह गया पुल; देखिए VIDEO
Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।


पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।


विशेषज्ञता (Areas of Expertise):

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन

और पढ़ें
Uttarakhand News Dehradun News Shivrati अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।