बेटी की जान बचाना मां का पहला धर्म; फर्जीवाड़े में फंसी महिला सिपाही को कोर्ट से बड़ी राहत
महिला सिपाही से जुड़े फ्रॉड मामले में कोर्ट ने कहा कि किसी भी मां-बाप के लिए पहला धर्म बेटी की जान बचाना है। समय पर बिल न देना महज एक विभागीय अनियमितता हो सकती है, अपराध नहीं।
बेटी के दिल के ऑपरेशन के लिए विभाग से ली गई एडवांस रकम को गबन बताने और फर्जी दस्तावेज को लेकर धोखाधड़ी के केस में अदालत ने महिला सिपाही को बड़ी राहत दी है। अदालत ने न सिर्फ महिला सिपाही को आरोपमुक्त किया, बल्कि टिप्पणी की कि किसी भी माता-पिता की प्राथमिकता अपनी संतान को बचाना है, न कि बिल बाउचर जुटाना।
प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार की अदालत ने सबूतों के अभाव और विवेचना में खामियों को देखते हुए महिला सिपाही सुनीता को बरी कर दिया है । अदालत ने अपने अहम फैसले में टिप्पणी भी की। अदालत ने कहा कि समय पर बिल न देना महज एक विभागीय अनियमितता हो सकती है, अपराध नहीं।
मामला क्या है
अभियोजन के मुताबिक, महिला कांस्टेबल सुनीता ने अपनी बेटी के दिल में छेद होने के कारण उसके इलाज के लिए पुलिस मुख्यालय से जीवन रक्षक निधि के तहत 6.15 लाख रुपये और मुख्यमंत्री कोष से 75 हजार रुपये की सहायता ली थी। आरोप था कि सिपाही ने दिल्ली के अस्पताल के डॉ. संजीव कुमार के नाम से फर्जी एस्टीमेट और लेटर हेड जमा किए। जांच में वहां ऐसा कोई डॉक्टर नहीं पाया गया। इसी आधार पर 2017 में कोतवाली में धोखाधड़ी और कूटरचना का मुकदमा दर्ज किया गया था।
सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ
बचाव पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया कि महिला सिपाही को मिली रकम कोई अनुदान नहीं, बल्कि एडवांस (ऋण) थी। जिसे पुलिस विभाग को वेतन से कटना था। सुनवाई में यह साबित हुआ कि विभाग ने सिपाही के वेतन और फंड से कटौती कर उस रकम की भरपाई कर ली थी। कोर्ट ने माना कि जब पैसा वेतन से वसूल लिया गया, तो सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ और न ही आरोपी को कोई गलत लाभ मिला।
छेड़छाड़ के केस में आरोपी को बरी किया
अदालत ने एक अन्य फैसले में प्रेम सिंह बिष्ट को छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोपों से बरी कर दिया है। महिला ने आरोप लगाया था कि 21 मार्च 2018 को प्रेम सिंह ने उनका रास्ता रोका और पुराना मुकदमा वापस न लेने पर जान से मारने की धमकी दी। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी चल रही है और रंजिश के कारण झूठा केस किया गया है। कोर्ट ने पाया कि घटनास्थल भीड़भाड़ वाला था, लेकिन पुलिस ने न तो सीसीटीवी फुटेज खंगाली और न ही कोई स्वतंत्र गवाह पेश किया। कोर्ट ने आरोपी को दोषमुक्त कर दिया।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन
