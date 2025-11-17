Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Save Forest first Supreme court stern remark during Corbett national park hearing Govt gets 3 months to act
जंगल बचाना ही होगा… जिम कॉर्बेट पर सुनवाई करते हुए SC की अहम टिप्पणी, सरकार को 3 माह का समय

जंगल बचाना ही होगा… जिम कॉर्बेट पर सुनवाई करते हुए SC की अहम टिप्पणी, सरकार को 3 माह का समय

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जिम कॉर्बेट में बने सभी अवैध निर्माण तीन महीने के भीतर तोड़ दिए जाएं। सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई ने इको-टूरिज्म की दिशा में काम करने पर जोर दिया।

Mon, 17 Nov 2025 12:16 PMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट बाघ अभयारण्य के संरक्षण को लेकर सोमवार को कई अहम निर्देश जारी किए। अदालत ने राज्य सरकार को अवैध पेड़ कटाई की भरपाई के लिए प्रभावी नुकसान की भरपाई के लिए सुधार के आदेश दिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

देश के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि राज्य पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है, तो उसे इको-टूरिज्म की दिशा में काम करना होगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि कोर क्षेत्र में अपने परिवारों से दूर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाए।

ये भी पढ़ें:उत्तराखंड सरकार को SC से झटका, उपनलकर्मियों पर याचिका खारिज; HC के फैसले पर मुहर

अदालत ने मुख्य वन्यजीव वार्डन को आदेश दिया कि जिम कॉर्बेट में बनी सभी अनधिकृत संरचनाओं को तीन महीने के भीतर ध्वस्त किया जाए। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल को राज्य सरकार की पारिस्थितिक बहाली योजना की निगरानी करने का निर्देश दिया है।

अदालत के ये निर्देश जिम कॉर्बेट क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों को सख्ती से लागू कराने और पर्यावरणीय क्षति को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Uttarakhand News Hindi Supreme Court News Jim Corbett National Park

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।