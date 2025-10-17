सारा अली खान ने किए भगवान रुद्रनाथ के दर्शन, 19 किमी पैदल की चढ़ाई

संक्षेप: बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान 19 किलोमीटर की कठिन पैदल चढ़ाई कर उत्तराखंड के रुद्रनाथ धाम पहुंचीं और आम श्रद्धालुओं की तरह भगवान रुद्रनाथ के दर्शन किए, जहां की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक शांति से वह अभिभूत हुईं और उन्होंने स्थानीय पहाड़ी व्यंजनों का भी आनंद लिया

बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान गुरुवार को भगवान रुद्रनाथ के दर्शन के लिए पहुंचीं। 19 किलोमीटर की कठिन हिमालयी चढ़ाई पैदल तय कर जब वे रुद्रनाथ धाम पहुंचीं, तो वहां की नैसर्गिक छटा और आध्यात्मिक वातावरण को देखकर अभिभूत हो गईं।

सारा ने भगवान रुद्रनाथ के दर्शन आम श्रद्धालुओं की तरह श्रद्धाभाव से किए। रुद्रनाथ की पवित्र भूमि पर ध्यान लगाकर उन्होंने हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव किया। सारा ने कहा, अहा! भगवान ने अपने लिए कितनी पवित्र, सुंदर और नैसर्गिक जगह चुनी है।

धाम में यात्रियों की सेवा में लगे देवेंद्र सिंह बिष्ट ने बताया कि सारा अली खान रुद्रनाथ की भव्यता और वहां की शांति से इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने इसे आत्मिक अनुभव बताया। यात्रा के दौरान सारा ने स्थानीय स्वादों का भी आनंद लिया। उन्होंने पहाड़ी दाल और राजमा का स्वाद चखा और कहा, स्वाद अद्भुत है..। जब उन्होंने पूछा कि इसमें ऐसा क्या खास है, तो उन्हें बताया गया कि यह पहाड़ी गाय के दूध से बने शुद्ध घी में बना है। चढ़ाई के दौरान एक ढाबे पर सारा ने चाय की चुस्कियां भी लीं।