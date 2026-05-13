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शक और सात फेरों का खूनी अंत; उत्तराखंड के इस सीमांत जिले में 10 माह में 3 विवाहिताओं का कत्ल

Gaurav Kala संतोष आर्यन, पिथौरागढ़, हिन्दुस्तान
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चीन और नेपाल सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में 10 महीने के भीतर पतियों ने अपनी पत्नियों की बर्बरता से हत्या कर दी। इन घटनाओं ने शांत वादियों में रहने वाले लोगों को झकझोर कर रख दिया है। 

शक और सात फेरों का खूनी अंत; उत्तराखंड के इस सीमांत जिले में 10 माह में 3 विवाहिताओं का कत्ल

चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ में पति-पत्नी के रिश्ते लगातार खौफनाक मोड़ लेते जा रहे हैं। कभी सात जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाने वाले दंपति अब मामूली विवाद, शक और गुस्से में एक-दूसरे की जान लेने पर उतारू हो रहे हैं। बीते दस महीनों में जिले में पति-पत्नी के बीच हत्या की तीन सनसनीखेज वारदातें सामने आने से शांत माने जाने वाले पहाड़ी समाज में डर और चिंता का माहौल गहरा गया है।

जिले में एक साल से भी कम समय के भीतर ही पति-पत्नी के बीच खूनी संघर्ष की तीन बड़ी वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिनमें एक साथी को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इन घटनाओं ने शांत वादियों में रहने वाले लोगों को झकझोर कर रख दिया है।

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रिश्तों में दरार

जनपद में बीते कुछ वर्षों से पति-पत्नी का एक-दूसरे की जान‌ लेने के मामलों ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। बात अगर बीते दस माह की करें तो यहां हत्या के तीन मामलें सामने आ चुके हैं। पहला मामला 29 जुलाई 2025 को सामने आया। नेपाल सीमा पर बसे झूलाघाट क्षेत्र के कानड़ी निवासी गणेश चंद ने अपनी पत्नी कमला देवी की धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया।

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पत्नी को मारकर खुद थाने पहुंचा पति

दूसरी घटना नगर के जाखनी क्षेत्र पवन विहार कॉलोनी में बीते 24 जनवरी को घटी। यहां किराए के कमरे में रहने वाले झूलाघाट के कानड़ी निवासी राजेंद्र राम लाबड़ उर्फ राजेश ने अपनी पत्नी नीलम देवी को गुस्से में आकर हत्या की। हत्या के बाद आरोपी स्वयं कोतवाली पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। तीसरी घटना 29 अप्रैल को हुई। अस्कोट के द्वालीसेरा निवासी भुवन प्रसाद ने कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी गीता देवी की हत्या की।

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सोशल मीडिया और संवादहीनता बड़ी वजह

पिथौरागढ़। समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार, रिश्तों के इस कत्ल के पीछे सोशल मीडिया का बढ़ता प्रभाव सबसे बड़ा कारण है। आभासी दुनिया के चक्कर में पति-पत्नी के बीच संवाद खत्म हो रहा है और शक की दीवार खड़ी हो रही है। इसके अलावा नशे की लत, आर्थिक तनाव भी रिश्तों में दरार डाल रही हैं।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।


सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।


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