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हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर चलती बस में आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 42 यात्रियों की जान

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, हरिद्वार
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उत्तराखंड में तीन दिन के भीतर दूसरी बार चलती बस में आग लगने की घटना सामने आई है। शनिवार देर शाम हरिद्वार-देहरादून हाईवे से गुजर रही एक बस में आग लग गई। बस में 42 यात्री सफर कर रहे थे। ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत बस को रोक दिया, जिससे यात्रियों की जान बच गई।

हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर चलती बस में आग, ड्राइवर की सूझबूझ से बची 42 यात्रियों की जान

हरिद्वार-देहरादून हाईवे पर सर्वानंद घाट के पास शनिवार देर शाम अचानक हाईवे से गुजर रही एक प्राइवेट बस में आग लग गई। मौके पर आग की बड़ी लपटे उठाने लगी। इस दौरान चालक सहित बस में सफर कर रहे 42 लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। यात्रियों ने बस से बाहर भाग कर अपनी जान बचाई। गनीमत रही घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि कुछ मिनटों में आग ने पूरी बस जलकर खाक हो गई।

शनिवार को बस में आग लगने के बाद हाईवे की एक लेन में वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। जानकारी के अनुसार एक निजी कंपनी की बस हरिद्वार से देहरादून के लिए रवाना हुई थी। आग लगते ही बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। इस दौरान चालक और परिचालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को हाईवे के किनारे रोक दिया। इसके बाद सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बस से बाहर निकल गए। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। साथ ही आग की लपटें दूर तक दिखाई देती रही। सूचना मिलने पर खड़खड़ी चौकी और सप्तऋषि चौकी पुलिस मौका पर पहुंची।

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जलकर हो गई बस

इसके बाद फायर विभाग की टीम को मौके पर बुलाया गया। कुछ देर बाक जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई। अग्निशमन अधिकारी बीरबल सिंह ने बताया कि फायर टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू किया। प्रथम दृष्टया आग शॉर्ट इसे लगी होगी। आग में बस जलकर हो गई है। आग लगने की घटना के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। इस हादसे में किसी भी यात्री के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं है।

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तीन दिन में दूसरी चलती बस जली

पिछले तीन दिनों के भीतर हाईवे पर निजी कंपनी की दो बसों में आग लग गई। बीती चार जून को हरिद्वार के बहादराबाद हाईवे क्षेत्र में यात्रियों से भरी एक बस में आग लग गई थी। इस बस में दो विदेशी नागरिक सहित 32 यात्री सवार थे। उस हादसे में भी कोई जनहानि नहीं हुई थी। बावजूद इसके बसों में आग लगने से यात्रियों की जान को खतरा बनता है।

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पुलिस और फायर विभाग जांच में जुटे

एसडीएम योगेश सिंह मेहरा ने बताया कि सर्वानंद घाट के ठीक सामने बस में आग लगी गई। सूचना पर फायर वाहन, पुलिस बल और जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। त्वरित गति से आग बुझाने का कार्य किया गया। कोई हताहत नहीं हुआ है। पुलिस और फायर विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। बस में 42 लोग सवार थे। सभी सुरक्षित बाहर निकल गए।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

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