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Rudrapur News: उपचार के दौरान सड़क हादसे में घायल की मौत, केस दर्ज

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: पंतनगर में एक सड़क हादसे में एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। जहीर अंसारी ने बताया कि 5 जुलाई की रात उसका और उसके भाई ताहिर का बरेली जाने का रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। ताहिर को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।

Rudrapur News: उपचार के दौरान सड़क हादसे में घायल की मौत, केस दर्ज

Rudrapur News: पंतनगर। सड़क हादसे में घायल एक युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। संजय कालोनी निवासी जहीर अंसारी ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि पांच जुलाई की रात वह और उसका भाई ताहिर अंसारी बरेली जा रहे थे। गोलगेट के पास बरेली-नैनीताल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में भाई गंभीर रूप से घालय हो गया। 108 एंबूलेंस से एसटीएच हल्द्वानी पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे राममूर्ति मेडिकल कालेज बरेली रेफर कर दिया था। जहां इलाज के दौरान उसके भाई की मौत हो गई। कोतवाल पंतनगर नंदन सिंह रावत ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

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