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Rudrapur News: लोन दिलाने का झांसा देकर 2.27 लाख रुपये की ठगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में एक युवक से प्राइवेट लोन दिलाने के नाम पर 2.27 लाख रुपये की ठगी की गई। आरोपी ने युवक की जानकारी के बिना बैंक खाता खोला और लोन की राशि निकाल ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी पहले से कई अन्य मामलों में फरार है।

Rudrapur News: लोन दिलाने का झांसा देकर 2.27 लाख रुपये की ठगी

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र के एक युवक से प्राइवेट लोन दिलाने के नाम पर 2.27 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि लोन एजेंट ने पीड़ित की जानकारी के बिना उसके नाम से बैंक खाता खुलवाकर उसमें लोन की रकम जमा कराई और पूरी राशि निकालकर फरार हो गया। पीड़ित की तहरीर पर ट्रांजिट कैंप पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वार्ड नंबर-9, विवेक नगर, ट्रांजिट कैंप निवासी प्रेमपाल पुत्र दीपचंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 14 मई 2026 को रुपयों की जरूरत होने पर वह फुलसुंगा रोड स्थित साहिल नाम के व्यक्ति के कार्यालय पहुंचा था।

साहिल प्राइवेट लोन दिलाने का काम करता था। आरोप है कि साहिल ने उसका मोबाइल लेकर लोन की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही और तीन-चार दिन में खाते में रकम आने का भरोसा दिया। प्रेमपाल के अनुसार, 22 मई को डाक से इंडसइंड बैंक की चेकबुक मिलने पर उसे संदेह हुआ। बैंक पहुंचकर जानकारी करने पर पता चला कि उसकी जानकारी और सहमति के बिना उसके नाम से नया बैंक खाता खोला गया था। जांच में सामने आया कि इसी खाते के माध्यम से 2,27,703 रुपये का लोन लिया गया और पूरी रकम निकाल ली गई। पीड़ित का आरोप है कि जब वह साहिल के कार्यालय पहुंचा तो वह बंद मिला। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी कई अन्य लोगों के साथ भी इसी तरह की धोखाधड़ी कर फरार हो चुका है। प्रेमपाल ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ठगी की रकम बरामद कराने की मांग की है। ट्रांजिट कैंप कोतवाल धर्मवीर सोलंकी ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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