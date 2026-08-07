Rudrapur News: रोडवेज कर्मचारी संगठन और प्रबंधन की वार्ता बेनतीजा, आंदोलन के संकेत
Rudrapur News: उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी संगठन और रुद्रपुर डिपो प्रबंधन के बीच शुक्रवार को कर्मचारियों के हितों व निगम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई वार्ता किसी न
Rudrapur News: रुद्रपुर। उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी संगठन और रुद्रपुर डिपो प्रबंधन के बीच शुक्रवार को कर्मचारियों के हितों व निगम से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर हुई वार्ता किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी। सहायक महाप्रबंधक मधुसूदन मिश्रा के आमंत्रण पर संगठन के पांच पदाधिकारी वार्ता में शामिल हुए, लेकिन सहमति नहीं बनने पर संगठन ने वार्ता को विफल घोषित कर दिया। संगठन के पदाधिकारियों ने निगम प्रबंधन पर कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान में उदासीनता का आरोप लगाया।
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