Rudrapur News: उधार चुकाने के बाद भी बकाये का तकादा, ब्याजखोरी का आरोप

Rudrapur News: दिनेशपुर, संवाददाता। नगर की वार्ड चार निवासी महिला ने रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति पर उधार चुकाने के बाद भी बकाये का तकादा करने और पति को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में वार्ड चार निवासी प्रिया सिंह ने बताया कि उनके पति अमर सिंह ने वर्ष 2022 में रुद्रपुर निवासी रजनीश अरोड़ा से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि इसके बाद पिछले चार वर्षों में वह करीब ढाई लाख रुपये चुका चुके हैं। इसके बावजूद आरोपी अब भी 50 हजार रुपये बकाया होने की बात कहकर रकम का तकादा कर रहा है।