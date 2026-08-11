Rudrapur News: उधार चुकाने के बाद भी बकाये का तकादा, ब्याजखोरी का आरोप
Rudrapur News: दिनेशपुर में वार्ड चार की निवासी प्रिया सिंह ने रुद्रपुर के रजनीश अरोड़ा के खिलाफ उधार चुकाने के बावजूद पैसे के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है। प्रिया के पति ने 50 हजार रुपये उधार लिए थे, लेकिन चार साल में ढाई लाख रुपये चुका दिए। महिला ने अपने परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
Rudrapur News: दिनेशपुर, संवाददाता। नगर की वार्ड चार निवासी महिला ने रुद्रपुर निवासी एक व्यक्ति पर उधार चुकाने के बाद भी बकाये का तकादा करने और पति को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी तहरीर में वार्ड चार निवासी प्रिया सिंह ने बताया कि उनके पति अमर सिंह ने वर्ष 2022 में रुद्रपुर निवासी रजनीश अरोड़ा से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि इसके बाद पिछले चार वर्षों में वह करीब ढाई लाख रुपये चुका चुके हैं। इसके बावजूद आरोपी अब भी 50 हजार रुपये बकाया होने की बात कहकर रकम का तकादा कर रहा है।
आरोप है कि आठ अगस्त को आरोपी ने फोन कर उनके पति को धमकी दी। इससे पहले भी आरोपी पर गाली-गलौज करने और गोली मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। महिला ने तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि रजनीश अरोड़ा पूर्व में लूटपाट जैसे गंभीर मामलों में जेल जा चुका है। इससे उसका परिवार भयभीत है। महिला ने पति और परिवार की सुरक्षा की मांग करते हुए आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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