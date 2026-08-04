Rudrapur News: उधार के तीन लाख रुपये मांगने पर मारपीट, धमकी का आरोप
Rudrapur News: सितारगंज की वरिंदर कौर ने उधारी के तीन लाख रुपये वापस मांगने पर धमकाने और मारपीट का आरोप लगाया है। घटना के दौरान उनके पति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हार्टअटैक आया। फोन पर बेटे को जान से मारने की धमकी मिली। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
Rudrapur News: सितारगंज, संवाददाता। उधार दिए तीन लाख रुपये वापस मांगने पर धमकाने, मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाते हुए महिला ने पांच नामजद समेत अन्य लोगों के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि मारपीट और तनाव के दौरान उसके पति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें हार्टअटैक आ गया। साथ ही शूटर बताकर फोन करने वाले व्यक्ति ने उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। वार्ड नंबर नौ, हाथीखाना निवासी वरिंदर कौर पत्नी जसपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि नानकमत्ता के वार्ड नंबर तीन निवासी रजदीप कौर पत्नी गोविंद सिंह ने 21 जनवरी 2026 को उसके पति से तीन लाख रुपये उधार लिए थे।
रकम वापस मांगने पर वह टालमटोल करने लगी। आरोप है कि चार जुलाई की रात परिवार वार्ड नंबर आठ स्थित चाची के घर पर था। इसी दौरान रजदीप कौर, उसका पति गोविंद सिंह, बेटा जपलीन सिंह और पांच-छह अन्य लोग वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मारपीट के दौरान जसपाल सिंह का ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ गया और उन्हें हार्टअटैक आ गया, जिससे वह जमीन पर गिर पड़े। आरोप है कि आरोपी जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। वरिंदर कौर ने बताया कि पांच जुलाई को उनके बेटे अमृत सिंह के फोन पर बाजपुर निवासी मोनू संधू का फोन आया। उसने खुद को शूटर बताते हुए जान से मारने की धमकी दी। छह जुलाई को जग्गू नामक व्यक्ति ने भी घर से बाहर बुलाकर धमकी दी। महिला ने पुलिस को चार जुलाई की घटना की सीसीटीवी फुटेज और फोन कॉल की रिकॉर्डिंग उपलब्ध कराई है। उसने दावा किया कि जपलीन सिंह कार में रिवॉल्वर लेकर घूमता है और उसके बेटे की तलाश करता दिखाई दे रहा है। एसएसआई जावेद मलिक ने बताया कि पुलिस ने सोमवार को मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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