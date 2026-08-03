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Rudrapur News: ट्रांजिट कैंप में महिला ने फांसी लगाकर दी जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Rudrapur News: ट्रांजिट कैंप में महिला ने फांसी लगाकर दी जान

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। ट्रांजिट कैंप में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर जान दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक, मूल ग्राम किर्रा, खुर्जा जिला बुलंदशहर यूपी निवासी योगेश सोलंकी तपस्या विहार गंगापुर रोड ट्रांजिट कैंप में पत्नी दीक्षा सोलंकी और दो बच्चों के साथ रहते हैं। रविवार शाम योगेश अपनी बेटी आस्था और बेटे युवराज के साथ एक स्टोर गए हुए थे। जबकि 36 वर्षयी पत्नी दीक्षा घर में ही थी। इसी बीच दीक्षा ने फांसी लगाकर जान दे दी। योगेश जब घर पहुंचे तो दीक्षा को फंदे पर लटका देख दुपट्टे का फंदा काटा और पत्नी को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे।

डॉक्टर ने परीक्षण के बाद दीक्षा को मृत घोषित कर दिया। एसएसआई महेश कांडपाल ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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