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Rudrapur News: मारपीट, धमकाने के आरोप में चार नामजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: नानकमत्ता। मारपीट करने, गाली-गलौज करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। करनवीर सिंह पुत्र कुलद

Rudrapur News: मारपीट, धमकाने के आरोप में चार नामजद

Rudrapur News: नानकमत्ता। दुकान में घुसकर मारपीट, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। करनवीर सिंह पुत्र कुलदीप सिंह निवासी प्रतापपुर-3 की तहरीर पर कार्रवाई की गई। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार देर रात गुरुद्वारा रोड स्थित उसकी दुकान पर मंजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्राम धुसरी, करमजीत सिंह उर्फ करमा पुत्र अमरीक सिंह निवासी सुंदरनगर, सुखदेव सिंह पुत्र काला सिंह निवासी ग्राम ड्यूढ़ी और बलजीत सिंह पुत्र सुरजीत सिंह निवासी ग्राम घुसरा ने उसके साथ गाली-गलौज, मारपीट और जानलेवा हमला किया। पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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