Rudrapur News: गऊघाट में चेहल्लुम मेले में दो गुटों में खूनी संघर्ष, चार घायल
Rudrapur News: ग्राम गऊघाट में रविवार रात चेहल्लुम मेले के दौरान चुनावी रंजिश के चलते प्रधान पति और पूर्व प्रधान के समर्थकों में मारपीट हो गई। इस संघर्ष में चार लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं। पूर्व प्रधान ने आरोप लगाया कि उनके भाई पर चाकू से हमला किया गया। पुलिस ने शांति भंग की आशंका में दोनों पक्षों को रोक दिया है।
Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। ग्राम गऊघाट में चेहल्लुम मेले में रविवार देर रात चुनावी रंजिश को लेकर प्रधान पति और पूर्व प्रधान के समर्थक आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच मारपीट खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना में चार लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को चिकित्सकों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया। पूर्व प्रधान तौफीक अहमद ने आरोप लगाया कि दूसरे पक्ष के लोगों ने उसके भाई रहीस अहमद के पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया। वहीं प्रधान पति सरताज अली गुड्डू ने आरोप लगाया कि विरोधी पक्ष के लोगों ने उसे जान से मारने के प्रयास में उसके और उसके भाइयों के साथ मारपीट की।
कोतवाल रवि कुमार ने बताया कि शांति भंग की आशंका में दोनों पक्षों को पाबंद किया गया है। तहरीर मिलने पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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