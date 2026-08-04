Rudrapur News: प्राथमिक विद्यालय में नल की टोंटी तोड़ी
Rudrapur News: दिनेशपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर-द्वितीय में असामाजिक तत्वों ने विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने थाने में तहरीर दी है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 2 अगस्त की रात कुछ लोग विद्यालय परिसर में घुसकर सरकारी संपत्ति जैसे पेयजल नल की टोंटी तोड़कर भाग गए।
Rudrapur News: दिनेशपुर। विकासखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर-द्वितीय में असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधानाध्यापक ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार, दो अगस्त की रात कुछ असामाजिक तत्व विद्यालय परिसर में घुस आए। उन्होंने डीएम द्वारा 20 जुलाई को लोकार्पित पुनर्निर्मित विद्यालय के पेयजल नल की टोंटी तोड़कर फेंक दी। इसके अलावा विद्यालय की अन्य सरकारी संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।