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Rudrapur News: प्राथमिक विद्यालय में नल की टोंटी तोड़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: दिनेशपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर-द्वितीय में असामाजिक तत्वों ने विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है। विद्यालय प्रबंधन समिति ने थाने में तहरीर दी है, जिसमें आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 2 अगस्त की रात कुछ लोग विद्यालय परिसर में घुसकर सरकारी संपत्ति जैसे पेयजल नल की टोंटी तोड़कर भाग गए।

Rudrapur News: प्राथमिक विद्यालय में नल की टोंटी तोड़ी

Rudrapur News: दिनेशपुर। विकासखंड क्षेत्र के राजकीय प्राथमिक विद्यालय दुर्गापुर-द्वितीय में असामाजिक तत्वों द्वारा विद्यालय की सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का मामला सामने आया है। विद्यालय प्रबंधन समिति और प्रधानाध्यापक ने थाने में तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस को दी तहरीर के अनुसार, दो अगस्त की रात कुछ असामाजिक तत्व विद्यालय परिसर में घुस आए। उन्होंने डीएम द्वारा 20 जुलाई को लोकार्पित पुनर्निर्मित विद्यालय के पेयजल नल की टोंटी तोड़कर फेंक दी। इसके अलावा विद्यालय की अन्य सरकारी संपत्ति को भी क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। पुलिस से मामले की रिपोर्ट दर्ज कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई है।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

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