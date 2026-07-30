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Rudrapur News: 8 अगस्त की हल्द्वानी रैली को सफल बनाने का आह्वान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: गदरपुर, संवाददाता। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जोशी का स्वागत किया गया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से हल्द्वानी में रैली में अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। जोशी ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे। विधायक यशपाल आर्य और जिले के अन्य नेताओं ने भी कार्यकर्ताओं को संगठित होने की सलाह दी।

Rudrapur News: 8 अगस्त की हल्द्वानी रैली को सफल बनाने का आह्वान

Rudrapur News: गदरपुर, संवाददाता। उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रकाश जोशी के गदरपुर आगमन पर गुरुवार को ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस दौरान आठ अगस्त को हल्द्वानी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रस्तावित रैली को सफल बनाने पर चर्चा की गई।

कार्यकर्ताओं का आह्वान

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रकाश जोशी ने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में हल्द्वानी पहुंचने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों और विचारधारा को मजबूत करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी दबाव से डरने वाले नहीं हैं और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।

संगठन को मजबूत करने की अपील

बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने कहा कि कांग्रेस लगातार जनता के मुद्दों को उठा रही है और आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस के पक्ष में निर्णय लेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने का आह्वान किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा ने कहा कि कार्यकर्ता आपसी समन्वय और सक्रियता के साथ जनता के बीच जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार-प्रसार करें। वहीं सुमित्र भुल्लर ने कार्यकर्ताओं के उत्साह को पार्टी की ताकत बताते हुए आगामी कार्यक्रमों में अधिक भागीदारी की अपील की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रकाश जोशी का फूल-मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम में चंदन निहा, सुभाष बेहड़, प्रेमानंद महाजन, श्रीनाथ विश्वास, किशोर सामंत, शाकिर अली आदि रहे।

सामान्य प्रश्न

प्रकाश जोशी का स्वागत किसने किया?
प्रकाश जोशी का स्वागत ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से किया गया।
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