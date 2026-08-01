Rudrapur News: जनसेवा ही सरकार का मूल उद्देश्य : धामी

Rudrapur News: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहियाहेड कैंप कार्यालय में जनता से मुलाकात की। उन्होंने अधिकारियों को शिकायतों के समाधान के निर्देश दिए। 27 दिव्यांगजनों और 22 वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद थे।

जनसेवा ही सरकार का मूल उद्देश्य : धामी

Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को लोहियाहेड कैंप कार्यालय में जनता एवं जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनसेवा ही सरकार का मूल उद्देश्य है और आमजन की समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। सीएम ने कहा कि सरकार प्रदेश में सरलीकरण, समाधान और संतोष के मंत्र के साथ कार्य कर रही है। शासन और प्रशासन की जवाबदेही तभी सार्थक होगी, जब आम नागरिक को उसकी समस्या का शीघ्र एवं संतोषजनक समाधान मिले।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जनहित से जुड़े मामलों में पूर्ण गंभीरता, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ कार्य करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर उसका प्रभावी समाधान किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। मुख्यमंत्री ने मौजूद जनप्रतिनिधियों से भी क्षेत्र की विकास संबंधी आवश्यकताओं एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा की। आश्वस्त किया कि जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप विकास कार्यों को गति देने और नागरिक सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है.

सीएम ने दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को दिए सहायक उपकरण खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैंप कार्यालय में 27 दिव्यांगजनों को 77 सहायक उपकरण और 22 वरिष्ठ नागरिकों को 113 सहायक उपकरण दिए। इसके अलावा 11 बैटरी रिक्शा, 14 व्हील चेयर, 18 कमोड चेयर ट्राई साइकिल, 24 हीयरिंग मशीन, 40 नी ब्रेस, 13 बैसाखी के अतिरिक्त वॉकर, वॉकिंग स्टिक, सिलिकॉन कुशन, सीपी चेयर का वितरण किया। साथ ही ग्रामोत्थान रीप योजनांतर्गत नारी शक्ति ग्राम संगठन गदरपुर व सत्यमेव जयते सीएलएफ बाजपुर को बोलेरो वाहन और एकता सीएलएफ गदरपुर को फूड वैन की चाबी सौंपी.

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद कार्यक्रम में दर्जाधारी किशन सिंह किन्ना, गंभीर सिंह धामी, रणजीत सिंह नामधारी, मोहिनी पोखरिया, डीएम नितिन सिंह भदौरिया, एसएसपी अजय गणपति, जिलास्तरीय विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष जय किशन, सीडीओ दिवेश शासनी, एडीएम कौस्तुभ मिश्रा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अमन अनिरुद्ध सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।