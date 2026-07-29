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Rudrapur News: हरिप्रिया जोशी ने दिया स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त किच्छा का संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: किच्छा में शहरी पर्यावरण संरक्षण परिषद की उपाध्यक्ष हरिप्रिया जोशी ने नगर पालिका कार्यालय में बैठक की, जिसमें स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त शहर बनाने का संदेश दिया गया। उन्होंने लोगों को पर्यावरण संरक्षण, पौधरोपण, स्वच्छता अभियान और जल संरक्षण के लिए जागरूक करने पर जोर दिया। हर व्यक्ति को इस दिशा में संकल्प लेने की आवश्यकता बताई गई।

हरिप्रिया जोशी ने दिया स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त किच्छा का संदेश
हरिप्रिया जोशी ने दिया स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त किच्छा का संदेश

Rudrapur News: किच्छा, संवाददाता। शहरी पर्यावरण संरक्षण परिषद की उपाध्यक्ष (दर्जाधारी) हरिप्रिया जोशी ने बुधवार को नगर पालिका कार्यालय में पालिका कर्मियों के साथ बैठक कर शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्लास्टिक मुक्त बनाने का संदेश दिया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न विषयों पर जानकारी ली और जनजागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। बैठक में हरिप्रिया जोशी ने कहा कि नगर पालिका क्षेत्र के पार्कों में पौधरोपण, स्वच्छता अभियान, प्लास्टिक मुक्त वातावरण और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ वातावरण और पर्यावरण सुरक्षा में सहयोग करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए।

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उन्होंने सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की अपील की। साथ ही, पर्यावरण मित्रों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए उनके समाधान के लिए शासन स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। बैठक में अधिशासी अधिकारी दीपक शुक्ला, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य नितिन चरण, देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार, वरिष्ठ लिपिक मो. ताहिर मलिक, सफाई निरीक्षक विजयंत चौधरी, रोहित चौहान, रोहित बलूनी, हेमचंद्र कोठारी, आनंद सिंह नेगी, सुनील बिष्ट, विजय कुमार, धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और संजय कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

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