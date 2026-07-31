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Rudrapur News: नवीन पोखरिया के कविता संग्रह एकलकट्टू का हुआ विमोचन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। पीलीभीत रोड पर एक शैक्षिक संस्थान के सभागार में साहित्यकार नवीन पोखरिया के काव्य संग्रह एकलकट्टू का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में स

Rudrapur News: नवीन पोखरिया के कविता संग्रह एकलकट्टू का हुआ विमोचन

Rudrapur News: खटीमा। पीलीभीत रोड पर एक शैक्षिक संस्थान के सभागार में साहित्यकार नवीन पोखरिया के काव्य संग्रह एकलकट्टू का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में साहित्यकारों, शिक्षकों, कलाकारों, विद्यार्थियों एवं साहित्यप्रेमियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में रमेश तिवारी, डॉ. निर्मला, मीनू नयाल, निर्मल न्योलिया, रोशनी सिंह, पूरन विष्ट व भुवन पांडे ने कविता संग्रह पर विचार व्यक्त किए। वक्ताओं ने कहा कि यह संग्रह पहाड़ की मिट्टी, लोकजीवन, मानवीय रिश्तों, संघर्ष और समकालीन सामाजिक यथार्थ को संवेदनशीलता के साथ अभिव्यक्त करता है।

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