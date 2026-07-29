Rudrapur News: विधिक प्राधिकरण की ओर से स्कूल में किया पौधरोपण
Rudrapur News: खटीमा में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजिया महोलिया में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान बच्चों को कानून की जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सदस्यों ने बताया कि कानून की जानकारी से अन्याय का सामना किया जा सकता है। कार्यक्रम में शिक्षकों और बच्चों ने पौधे भी लगाए।
Rudrapur News: खटीमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजिया महोलिया में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को कानून की जानकारी भी दी गई। प्राधिकरण के सदस्यों ने बच्चों को बताया कि कानून की जानकारी होने पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। कानून संबंधी जानकारी देने के बाद प्राधिकरण के सदस्यों ने स्कूल के शिक्षकों और बच्चों के साथ परिसर में पौधरोपण किया। यहां प्राधिकरण के सदस्य अधिवक्ता लाल सिंह राणा, प्रधानाचार्य अंजुम आलम, लीला रौतेला, पूरन सिंह, मंजू बिष्ट, रेखा, भगवती राणा, प्रीति राणा, शुभम राणा आदि मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।