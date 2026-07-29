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Rudrapur News: विधिक प्राधिकरण की ओर से स्कूल में किया पौधरोपण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: खटीमा में, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजिया महोलिया में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर बच्चों को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सदस्यों ने शिक्षकों के साथ मिलकर स्कूल परिसर में पौधरोपण किया, जिससे बच्चों में पर्यावरण जागरूकता और कानून के प्रति समझ बढ़ी।

विधिक प्राधिकरण की ओर से स्कूल में किया पौधरोपण
विधिक प्राधिकरण की ओर से स्कूल में किया पौधरोपण

Rudrapur News: खटीमा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से बुधवार को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सुजिया महोलिया में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बच्चों को कानून की जानकारी भी दी गई। प्राधिकरण के सदस्यों ने बच्चों को बताया कि कानून की जानकारी होने पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। कानून संबंधी जानकारी देने के बाद प्राधिकरण के सदस्यों ने स्कूल के शिक्षकों और बच्चों के साथ परिसर में पौधरोपण किया। यहां प्राधिकरण के सदस्य अधिवक्ता लाल सिंह राणा, प्रधानाचार्य अंजुम आलम, लीला रौतेला, पूरन सिंह, मंजू बिष्ट, रेखा, भगवती राणा, प्रीति राणा, शुभम राणा आदि मौजूद रहे।

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