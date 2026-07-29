Rudrapur News: जिले में परिवहन विभाग की कार्रवाई, 37 वाहनों के चालान
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग का सघन प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और ओवरलोडिंग पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग का सघन प्रवर्तन अभियान लगातार जारी है। संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी के निर्देश पर 27 और 28 जुलाई को रुद्रपुर, किच्छा, पुलभट्टा, सितारगंज और खटीमा क्षेत्र में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। एआरटीओ नवीन सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 37 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 14 वाहनों को सीज किया गया। कार्रवाई के तहत 12 माल वाहनों और दो यात्री वाहनों को सीज किया गया। वहीं ओवरलोड संचालन पाए जाने पर 12 माल वाहनों और पांच यात्री वाहनों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, ओवरलोडिंग पर नियंत्रण लगाने और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।