Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: हेमंत चम्पावत के प्रभारी निरीक्षक एलआईयू बने

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: नानकमत्ता में विशेष अभिसूचना इकाई के प्रभारी हेमंत कुमार भट्ट को चम्पावत जनपद में प्रभारी निरीक्षक एलआईयू के पद पर तैनात किया गया है। उन्होंने अपना कार्यभार सितारगंज के निरीक्षक देवेंद्र सिंह सामंत को सौंपा। उनके स्थानांतरण पर विदाई समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कई अधिकारी और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

हेमंत चम्पावत के प्रभारी निरीक्षक एलआईयू बने
हेमंत चम्पावत के प्रभारी निरीक्षक एलआईयू बने

Rudrapur News: नानकमत्ता। विशेष अभिसूचना इकाई नानकमत्ता के प्रभारी हेमंत कुमार भट्ट की चम्पावत जनपद में प्रभारी निरीक्षक एलआईयू के पद पर तैनाती हुई है। शनिवार को उन्होंने अपना कार्यभार सितारगंज में तैनात निरीक्षक देवेंद्र सिंह सामंत को सौंपा। उनके स्थानांतरण पर यहां विदाई दी गई। विशेष अभिसूचना इकाई, एलआईयू कर्मियों, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने माल्यार्पण कर उन्हें विदाई दी। यहां खटीमा अभिसूचना इकाई के प्रभारी मुकेश पाल, एलआईयू सितारगंज इंचार्ज भास्कर बडोला, एलआईयू प्रभारी नानकमत्ता इन्द्र सिंह, आसिफ रजा एलआईयू प्रभारी हल्द्वानी, विशेष अभिसूचना इकाई के हेम जोशी, अंशुल तिवारी मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Transfer Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।