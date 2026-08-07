Rudrapur News: दिनेशपुर अंडरपास के पास ट्रक की टक्कर से बाइक सवार की मौत
Rudrapur News: गदरपुर-दिनेशपुर मटकोटा मार्ग पर स्थित अंडरपास के निकट शुक्रवार सुबह हुए दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस
Rudrapur News: गदरपुर। गदरपुर-दिनेशपुर मटकोटा मार्ग पर अंडरपास के पास शुक्रवार सुबह ट्रक की टक्कर से बाइक सवार बृजलाल (50) पुत्र पूरण कुमार निवासी खेड़ा वार्ड संख्या-5 की मौके पर ही मौत हो गई। वह अमेथा फैक्ट्री में कार्यरत था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिनेशपुर की ओर से आ रहा ट्रक (यूपी-21 डीटी-8138) अंडरपास से निकल रहा था। इसी दौरान सर्विस लेन से आ रही बाइक (यूके-06 बी-8828) ट्रक की चपेट में आ गई। टक्कर के बाद बाइक ट्रक के नीचे फंसकर करीब 50 मीटर तक घिसटती चली गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस के देरी से पहुंचने पर नाराजगी जताई।
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