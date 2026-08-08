Rudrapur News: सामिया लेक सिटी में घर का ताला तोड़कर लाखों के जेवरात चोरी
Rudrapur News: रुद्रपुर के सामिया लेक सिटी में तैनात भारतीय तटरक्षक बल के सेनानायक के माता-पिता के घर चोरी हुई। पड़ोसी ने सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान ताला टूटा देखा। चोरों ने करीब दस लाख रुपये के जेवरात चुरा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। भारतीय तटरक्षक बल में गुजरात में तैनात सेनानायक के माता-पिता के सामिया लेक सिटी स्थित घर का ताला तोड़कर चोर करीब दस लाख रुपये के जेवरात चोरी कर ले गए। मॉर्निंग वॉक पर गए पड़ोसी ने घर का ताला टूटा देखा तो मकान मालिक को सूचना दी। पुलिस ने तहरीर पर चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सामिया लेक सिटी के टाउन विला सी-32 निवासी एसपी साहू अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। उनका बेटा गुजरात के जाखू में भारतीय तटरक्षक बल में सेनानायक के पद पर तैनात है। एसपी साहू 22 जुलाई को अपनी पत्नी के साथ बेटे से मिलने गुजरात गए थे।
उन्होंने घर की चाबी पड़ोसी प्रताप सिंह को सौंप दी थी। प्रताप सिंह भारतीय तटरक्षक बल में प्रधान अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हैं। उन्होंने बताया कि पांच अगस्त की सुबह करीब साढ़े सात बजे वह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्होंने एसपी साहू के घर के मुख्य गेट का ताला टूटा देखा। अंदर अलमारी का लॉक भी टूटा हुआ था। उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से मकान मालिक को घर का हाल दिखाकर चोरी की जानकारी दी। एसपी साहू ने बताया कि अलमारी में चार सोने की चेन, दो सोने की अंगूठियां, सोने के कुंडल, चांदी की पायल समेत अन्य कीमती आभूषण रखे थे। चोरी गए जेवरात की कीमत करीब दस लाख रुपये से अधिक बताई गई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। कोतवाल प्रकाश दानू ने बताया कि तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है।
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