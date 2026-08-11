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Rudrapur News: एकलव्य विद्यालय में अनियमितताओं पर भड़की थारू परिषद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: खटीमा में राणा थारू परिषद की बैठक में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में भोजन की अनियमितताओं को लेकर रोष व्यक्त किया गया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि बच्चों को एक्सपायरी चावल और सड़े आलू दिए जा रहे हैं। परिषद ने प्रशासन से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

Rudrapur News: एकलव्य विद्यालय में अनियमितताओं पर भड़की थारू परिषद

Rudrapur News: खटीमा, संवाददाता। राणा थारू परिषद की बैठक मंगलवार को थारू विकास भवन में हुई। इसमें एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कथित अनियमितताओं को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया गया। सदस्यों ने आरोप लगाया कि बच्चों के भोजन के बजट में अनियमितता बरती जा रही है। भोजन में एक्सपायरी डेट का चावल और सड़े हुए आलू परोसे जाने का भी आरोप लगाया। सदस्यों के अनुसार, भोजन खराब होने के कारण बच्चे उसे नहीं खा रहे हैं और उन्हें भूखे रहना पड़ रहा है। परिषद ने प्रशासन से विद्यालय में हुई अनियमितताओं की जांच कराने और दोषी कर्मचारियों व ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

बैठक में क्षेत्र के जनजातीय आवासीय विद्यालयों की निगरानी के लिए पांच सदस्यीय अनुश्रवण समिति गठित करने का निर्णय भी लिया गया। परिषद के संरक्षक और नानकमत्ता विधायक गोपाल सिंह राणा ने कहा कि एकलव्य विद्यालय में घटिया भोजन दिए जाने के कारण बच्चे परेशान हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानाचार्य से शिकायत करने पर विद्यार्थियों को डराया-धमकाया जाता है और प्रैक्टिकल में कम अंक देने या फेल करने की धमकी दी जाती है। सदस्यों ने विद्यालय में बच्चों के साथ कथित दुर्व्यवहार की एकमत से निंदा की। राणा थारू परिषद के अध्यक्ष दान सिंह राणा ने कहा कि विद्यालय में थारू जनजाति के ईसाई बने बच्चों के प्रवेश को लेकर भी परिषद ने आपत्ति जताई है। उन्होंने ऐसे विद्यार्थियों के प्रवेश निरस्त करने और भविष्य में किसी भी जनजातीय आवासीय विद्यालय में उन्हें प्रवेश नहीं देने की मांग की। बैठक में राम सिंह राणा, वास्तव सिंह राणा, रविंद्र सिंह राणा, पूनम राणा, वयान सिंह राणा, गौरव सिंह राणा, जवाहर सिंह राणा, मनीष सिंह राणा, ओपी राणा, राम विद्वान सिंह राणा, अनुज राणा और लक्ष्मण सिंह राणा आदि मौजूद रहे। संचालन महामंत्री दिनेश सिंह राणा ने किया।

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