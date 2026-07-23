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Rudrapur News: चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर। ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र में 13 जुलाई को सब्जी की दुकान पर हुए विवाद के बाद युवक को चाकू से हमला कर घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर

Rudrapur News: चाकू से हमला करने का आरोपी गिरफ्तार

Rudrapur News: रुद्रपुर। ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में 13 जुलाई को सब्जी की दुकान पर हुए विवाद के बाद युवक को चाकू से हमला कर घायल करने के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू भी बरामद कर लिया है। आजाद नगर निवासी किरन पत्नी प्रेम शंकर ने ट्रांजिंट कैंप कोतवाली में दी तहरीर में कहा था कि बीती 13 जुलाई की रात करीब साढ़े आठ बजे उसका 14 वर्षीय पुत्र आलोक राठौर श्मशान भूमि रोड स्थित एक सब्जी की दुकान पर नींबू लेने गया था। आरोप था कि दुकान पर मौजूद लोगों ने उसके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की।

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इस पर जब उसके पिता प्रेम शंकर दुकान पर गए तो उसके साथ मारपीट करते हुए उन पर चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामले में 15 जुलाई को ट्रांजिट कैम्प कोतवाली में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। मामले में पुलिस ने गोल मड़ैया निवासी 26 वर्षीय सोनू मौर्या को गिरफ्तार किया है।

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