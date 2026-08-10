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Rudrapur News: टीईटी की अनिवार्यता से मुक्ति और पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षकों ने रखा उपवास

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर में पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड द्वारा टीईटी की अनिवार्यता से मुक्ति और पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एक दिवसीय उपवास आयोजित किया गया। शिक्षकों ने मांग की कि 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी से राहत देने के लिए संसद में संशोधन किया जाए।

टीईटी की अनिवार्यता से मुक्ति और पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षकों ने रखा उपवास
टीईटी की अनिवार्यता से मुक्ति और पुरानी पेंशन बहाली को शिक्षकों ने रखा उपवास

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी मुक्ति और पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) बहाल करने की मांग को लेकर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन उत्तराखंड (एनएमओपीएस) के आह्वान पर रविवार को रुद्रपुर बीआरसी प्रांगण में एक दिवसीय पेंशन उपवास आयोजित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों ने शामिल होकर दोनों मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद की।

शिक्षकों की मांगें

उपवास के दौरान शिक्षकों ने मांग की कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी राहत देने के लिए संसद में आवश्यक विधायी संशोधन किया जाए। साथ ही शिक्षक-कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन योजना को पुनः बहाल करने की मांग उठाई गई। वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक और कर्मचारी लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को उनकी समस्याओं का गंभीरता से संज्ञान लेकर जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से दोनों मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की।

संघर्ष जारी रखने का संकल्प

शिक्षकों और कर्मचारियों ने टीईटी से स्थायी मुक्ति तथा पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर संघर्ष आगे भी मजबूती से जारी रखने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में उत्तराखंड टीचर्स एसोसिएशन के रुद्रपुर ब्लॉक अध्यक्ष हुकम सिंह नयाल, मंत्री डॉ. कमल भाटिया, कोषाध्यक्ष तरुण कालरा, हरीश दनाई, मोहन उपाध्याय, मनोज चौहान, देवराज, शम्भू प्रसाद जोशी, वीरेंद्र सिंह, रीता रॉय, नूर सलाम, सुमन चौहान, उमेश बुवारी और राजेश यादव समेत सैकड़ों शिक्षक एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

प्रश्न पूछे जाने वाले शीर्षक

यह उपवास कहाँ आयोजित किया गया था?
यह उपवास रुद्रपुर बीआरसी प्रांगण में आयोजित किया गया था।
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