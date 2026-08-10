Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: उपप्रधान संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: सितारगंज में उपप्रधान संगठन की बैठक में तनुजा गुप्ता को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। चार ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति से उनका चयन हुआ। इसके साथ ही सतनाम सिंह को जिला महामंत्री और साधना को जिला कोषाध्यक्ष बना दिया गया। गुप्ता ने संगठन को मजबूत करने और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।

उपप्रधान संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन
उपप्रधान संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन

Rudrapur News: सितारगंज। उपप्रधान संगठन की जिला स्तरीय बैठक में सोमवार को तनुजा गुप्ता को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि जिलाध्यक्ष के चयन के लिए कम से कम चार ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति आवश्यक होगी। इसी क्रम में बाजपुर, गदरपुर और खटीमा ब्लॉक अध्यक्षों ने सितारगंज ब्लॉक अध्यक्ष तनुजा गुप्ता के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद उन्हें उपप्रधान संगठन ऊधमसिंह नगर का जिलाध्यक्ष चुना गया। सतनाम सिंह को जिला महामंत्री और साधना को जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संगठन के सदस्यों ने शुभकामनाएं दीं। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष तनुजा गुप्ता ने कहा कि जिले के सभी ब्लॉकों के उपप्रधानों को एकजुट कर संगठन को मजबूत किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि उपप्रधानों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर संगठन मजबूती से आवाज उठाएगा और उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।