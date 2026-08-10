Rudrapur News: उपप्रधान संगठन की जिला कार्यकारिणी का गठन
Rudrapur News: सितारगंज में उपप्रधान संगठन की बैठक में तनुजा गुप्ता को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। चार ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति से उनका चयन हुआ। इसके साथ ही सतनाम सिंह को जिला महामंत्री और साधना को जिला कोषाध्यक्ष बना दिया गया। गुप्ता ने संगठन को मजबूत करने और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया।
Rudrapur News: सितारगंज। उपप्रधान संगठन की जिला स्तरीय बैठक में सोमवार को तनुजा गुप्ता को निर्विरोध जिलाध्यक्ष चुना गया। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि जिलाध्यक्ष के चयन के लिए कम से कम चार ब्लॉक अध्यक्षों की सहमति आवश्यक होगी। इसी क्रम में बाजपुर, गदरपुर और खटीमा ब्लॉक अध्यक्षों ने सितारगंज ब्लॉक अध्यक्ष तनुजा गुप्ता के नाम पर सहमति जताई। इसके बाद उन्हें उपप्रधान संगठन ऊधमसिंह नगर का जिलाध्यक्ष चुना गया। सतनाम सिंह को जिला महामंत्री और साधना को जिला कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को संगठन के सदस्यों ने शुभकामनाएं दीं। नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष तनुजा गुप्ता ने कहा कि जिले के सभी ब्लॉकों के उपप्रधानों को एकजुट कर संगठन को मजबूत किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि उपप्रधानों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर संगठन मजबूती से आवाज उठाएगा और उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के समक्ष प्रमुखता से रखा जाएगा।
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