Rudrapur News: नगर पालिका नगला में तीन मनोनीत सभासदों ने ली शपथ
Rudrapur News: पंतनगर में बुधवार को नगर पालिका परिषद नगला में नए मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला थे, जिन्होंने नई सभासदों को शपथ दिलाई और सम्मानित किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से नगर विकास और पारदर्शिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया।
Rudrapur News: पंतनगर। नगर पालिका परिषद नगला में बुधवार को मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला रहे। समारोह में शासन की ओर से मनोनीत तीन नए सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद मुख्य अतिथि राजेश शुक्ला ने सभी नवनियुक्त सभासदों को पुष्पगुच्छ और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि नगर के विकास, जनहित और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, सभासद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।
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