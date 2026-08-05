Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: नगर पालिका नगला में तीन मनोनीत सभासदों ने ली शपथ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: पंतनगर में बुधवार को नगर पालिका परिषद नगला में नए मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला थे, जिन्होंने नई सभासदों को शपथ दिलाई और सम्मानित किया। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से नगर विकास और पारदर्शिता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का आग्रह किया।

Rudrapur News: नगर पालिका नगला में तीन मनोनीत सभासदों ने ली शपथ

Rudrapur News: पंतनगर। नगर पालिका परिषद नगला में बुधवार को मनोनीत सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राजेश शुक्ला रहे। समारोह में शासन की ओर से मनोनीत तीन नए सभासदों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इसके बाद मुख्य अतिथि राजेश शुक्ला ने सभी नवनियुक्त सभासदों को पुष्पगुच्छ और सम्मान पत्र भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि नगर के विकास, जनहित और पारदर्शिता को प्राथमिकता देते हुए अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी, सभासद, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक व बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Rudrapur News Pantnagar Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।