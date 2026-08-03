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Rudrapur News: नानकमत्ता के सिसईखेड़ा में महिला की संदिग्ध हालात में मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: नानकमत्ता के ग्राम सिसईखेड़ा में 24 वर्षीय सिमरन कौर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि उसने बाथरूम में फांसी लगाई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पति से पूछताछ की जा रही है। मायके पक्ष ने मौत को संदिग्ध बताया है।

Rudrapur News: नानकमत्ता के सिसईखेड़ा में महिला की संदिग्ध हालात में मौत

Rudrapur News: नानकमत्ता, संवाददाता। नानकमत्ता कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिसईखेड़ा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। महिला बाथरूम में मृत मिली। परिजनों का कहना है कि विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी है। 24 वर्षीय सिमरन कौर पत्नी गुरशरण सिंह निवासी ग्राम सिसईखेड़ा रविवार देर शाम घर के बाथरूम में मृत मिली। परिजनों के अनुसार, सिमरन ने बाथरूम में फांसी लगाकर जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सोमवार को पोस्टमार्टम कराया। इधर, मायके पक्ष के लोगों ने मौत को लेकर संदेह जताया है। मृतका के दो बच्चे हैं। सात वर्ष पहले उसकी शादी गुरशरण सिंह से हुई थी।

एसआई संजय कुमार ने बताया कि मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की गई है। तहरीर मिलने पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। संदिग्ध हालात में मौत होने के कारण मृतका के पति को नानकमत्ता थाने लाकर पूछताछ की जा रही है।

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