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Rudrapur News: सूरजमल नर्सिंग कॉलेज पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के प्रधान महासचिव संदीप पांडे ने मंगलवार को रुद्रपुर सिटी क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में सूरजमल विश्ववि

Rudrapur News: सूरजमल नर्सिंग कॉलेज पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप

Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) के प्रधान महासचिव संदीप पांडे ने मंगलवार को रुद्रपुर सिटी क्लब में आयोजित प्रेसवार्ता में सूरजमल विश्वविद्यालय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, किच्छा के छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कॉलेज ने बीएससी नर्सिंग और जीएनएम पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को यह जानकारी नहीं दी कि इन पाठ्यक्रमों को इंडियन नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी) से मान्यता प्राप्त नहीं है। छात्रों की मांगों को लेकर जनवरी से कॉलेज प्रबंधन से वार्ता चल रही है। 17 फरवरी को दोनों पक्षों के बीच समझौता भी हुआ था, लेकिन कॉलेज प्रबंधन बाद में उससे पीछे हट गया।

इसे उन्होंने छात्रों के साथ वादाखिलाफी बताया। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में छात्रों ने 29 जुलाई से शांतिपूर्ण और अहिंसक तालाबंदी शुरू की है। सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया) छात्रों के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने जिला प्रशासन और राज्य सरकार से कॉलेज प्रबंधन को समझौते का पालन कराने की मांग की। ऐसा संभव नहीं होने पर छात्रों का अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों में समायोजन कराने को कहा, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ऐसा भी नहीं कर सकती तो कॉलेज को छात्रों से ली गई फीस की कम से कम चार गुना राशि मुआवजे के रूप में लौटाने के लिए बाध्य किया जाए। चेतावनी दी कि आंदोलन को गंभीरता से नहीं लिया गया तो यह व्यापक रूप ले सकता है। प्रेसवार्ता में सोशलिस्ट किसान सभा के महासचिव प्रेम कुमार, बार काउंसिल सदस्य अमनदीप कौर, प्रियंका पाल, अनीता अन्ना, ललित मटियाली, नत्थूलाल नितिन, धीरज कुमार, प्रकाश ध्यानी, जेसी उप्रेती, कपिल राज, विमला सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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