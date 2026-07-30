Rudrapur News: खिलाड़ियों ने दिखाई तकनीकी दक्षता

Rudrapur News: रुद्रपुर। स्थानीय श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला में ऋषि मार्शल आर्ट्स अकैडमी एंड इंस्टिट्यूट ऑफ मार्शल आर्ट्स की ओर से आयोजित दो दिवसीय कराटे प्रशिक्षण शिविर एवं बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा बुधवार को सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। शिविर में शहर के विभिन्न विद्यालयों के 30 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें से 21 खिलाड़ियों ने येलो, ग्रीन और ऑरेंज बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की। ग्रेडिंग परीक्षा का संचालन अकादमी के मुख्य प्रशिक्षक एवं फोर्थ डॉन ब्लैक बेल्ट ऋषि पाल भारती के निर्देशन में किया गया। परीक्षा के दौरान खिलाड़ियों की किहोन, काता, कुमिते तथा मौखिक ज्ञान की विस्तृत जांच की गई। दो दिनों तक चले कठोर प्रशिक्षण के बाद खिलाड़ियों ने अनुशासन, तकनीकी कौशल और आत्मविश्वास का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

येलो बेल्ट ग्रेडिंग में रुद्र वर्मा, अभिनव हुरिया, रणवीर सिंह कार्की, चारविक चौहान, कुवम कक्कर, कुबिरा चौहान, नव्या, अनाया जोशी, अस्तित्व गुप्ता, वैष्णवी बघेल, अभ्यांश गंगवार, अबीर भटनागर, आराध्या, कुशाग्र तिवारी, श्रुति गराडे, आराध्या सक्सेना, अविरल और हृदयांश कुमार सहित कई खिलाड़ियों ने सफलता प्राप्त की। वहीं ऑरेंज बेल्ट ग्रेडिंग में आरव चंदेल और यशिका शर्मा सहित अन्य खिलाड़ियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की। अनुत्तीर्ण खिलाड़ियों को आगामी बेल्ट ग्रेडिंग परीक्षा में पुनः अवसर दिया जाएगा। समापन समारोह में मुख्य प्रशिक्षक ऋषि पाल भारती एवं अभिभावकों ने संयुक्त रूप से सफल खिलाड़ियों को प्रमाण-पत्र एवं कलर बेल्ट प्रदान किए। इस अवसर पर ऋषि पाल भारती ने कहा कि कराटे केवल खेल नहीं, बल्कि आत्मरक्षा, अनुशासन, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूती का माध्यम है। उन्होंने कहा कि शिविर में सीखी गई तकनीकों से खिलाड़ी आगामी राज्य एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करेंगे तथा अकादमी का उद्देश्य रुद्रपुर के अधिक से अधिक बच्चों को मार्शल आर्ट्स से जोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना है। शिविर में सह-प्रशिक्षकों के रूप में रूनू शर्मा, क्षितिज सिंह, गुलशन कुमार और वंश बिष्ट ने सहयोग किया। समापन अवसर पर शेखर सक्सेना, डॉ. सुदीपा शर्मा, शालिनी हुरिया, खुशबू जोशी, मिंकू ठाकुर, शिवम, कोमल आर्या, पंकज कुमार, वीरेंद्र कुमार, संदीप कुमार, अंकित भटनागर, निरुपम गुप्ता, सुनील कुमार, सपना कक्कर सहित बड़ी संख्या में अभिभावक उपस्थित रहे।