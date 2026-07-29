Rudrapur News: कॉलेज में पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें न होने से हॉस्टल के छात्र परेशान
Rudrapur News: सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्ट्रीट लाइटों की कमी के कारण छात्रों और कर्मचारियों को रात में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्राचार्य ने नगर निगम से परिसर में आठ से दस स्ट्रीट लाइटें लगाने की मांग की है, ताकि सुरक्षा बढ़ सके और अंधेरे में आवागमन सुगम हो सके।
Rudrapur News: रुद्रपुर, संवाददाता। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय परिसर में पर्याप्त स्ट्रीट लाइटें नहीं होने से छात्र-छात्राओं और कर्मचारियों को रात के समय परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को काफी दिक्कत हो रही है। समस्या के समाधान के लिए महाविद्यालय प्रशासन ने नगर निगम से परिसर में आठ से दस स्ट्रीट लाइटें लगाने की मांग की है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. अवधेश नारायण सिंह ने बताया कि रात के समय कॉलेज परिसर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा रहता है। पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने से छात्र-छात्राओं, कर्मचारियों और आगंतुकों को आवागमन में कठिनाई होती है।
विशेष रूप से छात्राओं को रात में परिसर से बाहर निकलने में असुरक्षा का अनुभव होता है। उन्होंने बताया कि परिसर के आसपास उगी झाड़ियों के कारण सांप, बिच्छू और अन्य विषैले जीव-जंतुओं का खतरा भी बना रहता है। अंधेरे की वजह से किसी भी अप्रिय घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए परिसर में आठ से दस स्ट्रीट लाइटें लगाया जाना आवश्यक है। प्राचार्य ने नगर निगम को पत्र भेजकर जल्द स्ट्रीट लाइटें लगाने का अनुरोध किया है।
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