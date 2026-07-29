Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: सेंट लामार्ट स्कूल में छात्र परिषद का गठन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: शांतिपुरी के सेंट लामार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 2026-27 के लिए नई छात्र परिषद का गठन और शपथ ग्रहण किया गया। मुख्य अतिथि रश्मि मित्तल ने अध्यक्ष व उपाध्यक्षों को पद की शपथ दिलाई। स्कूल प्रबंधन द्वारा नए नेताओं का स्वागत किया गया और उन्हें सफल नेतृत्व के गुणों पर सलाह दी गई।

सेंट लामार्ट स्कूल में छात्र परिषद का गठन
सेंट लामार्ट स्कूल में छात्र परिषद का गठन

Rudrapur News: शांतिपुरी, संवाददाता। जवाहर नगर स्थित सेंट लामार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बुधवार को वर्ष 2026-27 के लिए नई छात्र परिषद का गठन एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रम हुआ। मुख्य अतिथि एसबीआई पंतनगर शाखा की मुख्य प्रबंधक रश्मि मित्तल का विद्यालय प्रबंधन ने स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंटकर सम्मानित किया। प्रधानाचार्य बृज मोहन कुनियाल ने नवनिर्वाचित छात्र-छात्राओं को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। छात्र परिषद में कृष्णा कोरंगा को हेड बॉय, उर्मिला पांडा को हेड गर्ल, ज्योतिरादित्य चंद को वाइस हेड बॉय और भावना देवरारी को वाइस हेड गर्ल चुना गया। वहीं, खेल, सांस्कृतिक एवं अन्य जिम्मेदार पदों पर भी छात्र-छात्राओं को दायित्व सौंपे गए।

ये भी पढ़ें:Moradabad News: गुरु पूर्णिमा पर निवेशित पदग्रहण समारोह आयोजित

मुख्य अतिथि रश्मि मित्तल ने कहा कि सफल नेतृत्व के लिए आत्मसमर्पण, अनुशासन और दृढ़ संकल्प आवश्यक हैं। यदि नेता समय का पाबंद और अनुशासित होगा तो अन्य लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। विद्यालय के प्रबंध निदेशक प्रमोद वर्मा ने नवनिर्वाचित परिषद को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम का संचालन छात्रा तनिष्का पंत और रश्मि ने किया। यहां वंदना पांडे, मुस्तकीम अहमद, राजेंद्र सिंह मेर, संजीव मल्ल, खुशाल सिंह कोरंगा, दीक्षा चंद, शोभा कोरंगा, काव्या जोशी, सरिता पासवान, पिंकी रहीं।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।