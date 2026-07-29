Rudrapur News: मारपीट और तोड़फोड़ के आरोप में छह पर केस
Rudrapur News: सितारगंज में प्रेमलता ने छह लोगों के खिलाफ मारपीट और गाली-गलौज की शिकायत की है। आरोप है कि 17 अगस्त 2025 को आरोपियों ने उनके घर में घुसकर मारपीट की और सामान को नष्ट किया। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
Rudrapur News: सितारगंज। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम साधूनगर निवासी प्रेमलता पत्नी विनोद कुमार ने अनिल कुमार पुत्र लाल बिहारी, लाल बिहारी पुत्र बुद्ध प्रसाद, सुनील कुमार पुत्र लाल बिहारी, कलावती पत्नी लाल बिहारी, मनीषा पत्नी सुनील कुमार और रीना पत्नी अनिल कुमार पर रंजिशन मारपीट और गाली-गलौज करने का आरोप लगाया है। प्रेमलता का आरोप है कि 17 अगस्त 2025 को आरोपियों ने घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की और सामान में तोड़फोड़ की। पुलिस ने बुधवार को न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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