Rudrapur News: शिव महापुराण के श्रवण से नष्ट हो जाते हैं पाप: हरि शरण

Rudrapur News: खटीमा। कंजाबाग के श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ में सोमवार को कथा सुनने के लिए भक्त उमड़ पड़े। कथावाचक व्यास हरि शरण दास ने बताया कि शिव महापुराण के श्रवण मात्र से मनुष्य के जन्म-जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव-पार्वती संवाद के बारे में बताया। कहा कि सच्चे हृदय से पश्चाताप करने और शिव आराधना से पापी जीव भी पवित्र हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान शिव की निर्मल मन से उपासना मनुष्य को भवसागर से पार लगाती है। कथा के मुख्य यजमान नवीन जोशी व कमला जोशी रहे। यहां कमला जोशी, नन्दन सिंह राठौर, जगदीश चन्द्र पाण्डेय, मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हेम कन्याल, खिलेश पांडेय, शांति पांडेय ,तनुजा सामन्त, प्रिया खाती, सावित्री बुंगला, कविता विष्र, मंजू सामन्त, प्रेमा कुंवर, कमला मेलकानी,प्रभा राठौर, बसंती काण्डपाल, शांति पंत, गंगा गहतोड़ी समेत तमाम श्रद्धालु मौजूद थे।