Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: ब्यानधुरा मंदिर से निकली कलश यात्रा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: खटीमा में कंजाबाग के श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में शुक्रवार से श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को महिलाओं ने ब्यानधुरा मंदिर से कथास्थल तक कलश यात्रा निकाली, जिसमें वे मंगलगीत गाते हुए भाग ले रही थीं। महिला मंडली की कई प्रमुख सदस्य इस यात्रा में शामिल हुईं।

ब्यानधुरा मंदिर से निकली कलश यात्रा
ब्यानधुरा मंदिर से निकली कलश यात्रा

Rudrapur News: खटीमा। कंजाबाग के श्री सिद्धेश्वर शिव मंदिर में शुक्रवार से श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ शुरू होगा। इसके पूर्व गुरुवार को महिलाओं ने ब्यानधुरा मंदिर से कथास्थल तक कलश यात्रा निकाली। मंगलगीत गाते हुए महिलाओं ने उत्साह के साथ सिर पर कलश रखकर यात्रा निकाली। इस दौरान भोलेनाथ के जयकारों से आसपास का वातावरण गूंज उठा। कलश यात्रा में महिला मंडली की प्रमुख शांति पांडेय, कमला मेलकानी, हेमा कन्याल, प्रिया खाती, तनुजा कन्याल, सावित्री बुंगला, मंजू सांमत, हेमा सनवाल, शोभा धामी, कविता चंद्र, विमला बोहरा, कृष्णा कापड़ी, भागीरथी कापड़ी, पुष्पा राठौर आदि महिलाएं शामिल थीं।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: अहियापुर: मां महारानी मंदिर के नव निर्माण को निकाली गई भव्य कलश यात्रा
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Khatima Rudrapur News Rudrapur Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।