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Rudrapur News: 31 अगस्त को होगी विकासखंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
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Rudrapur News: खटीमा में 31 अगस्त को 'भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावना एवं चुनौतियां' विषय पर विकासखंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह सेमिनार एससीईआरटी उत्तराखंड और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से होगा। कक्षा 8 से 10 के छात्र इसमें भाग लेंगे।

Rudrapur News: 31 अगस्त को होगी विकासखंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी

Rudrapur News: खटीमा। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के संयोजन एवं एससीईआरटी उत्तराखंड के निर्देशन में भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावना एवं चुनौतियां विषय पर विकासखंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन 31 अगस्त को सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा। सेमिनार के समन्वयक निर्मल कुमार न्योलिया ने बताया कि प्रतियोगिता में विकासखंड खटीमा के सभी विद्यालयों के कक्षा 8 से 10 तक के विघार्थी प्रतिभाग करेंगे।

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