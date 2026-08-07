Rudrapur News: 31 अगस्त को होगी विकासखंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी
Rudrapur News: खटीमा में 31 अगस्त को 'भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावना एवं चुनौतियां' विषय पर विकासखंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। यह सेमिनार एससीईआरटी उत्तराखंड और राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से होगा। कक्षा 8 से 10 के छात्र इसमें भाग लेंगे।
Rudrapur News: खटीमा। राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र नई दिल्ली के संयोजन एवं एससीईआरटी उत्तराखंड के निर्देशन में भारतीय ऊर्जा परिदृश्य 2047 संभावना एवं चुनौतियां विषय पर विकासखंड स्तरीय विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन 31 अगस्त को सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में किया जाएगा। सेमिनार के समन्वयक निर्मल कुमार न्योलिया ने बताया कि प्रतियोगिता में विकासखंड खटीमा के सभी विद्यालयों के कक्षा 8 से 10 तक के विघार्थी प्रतिभाग करेंगे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।