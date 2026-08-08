Rudrapur News: तीन सौ खिलाड़ियों का हुआ शारीरिक दक्षता परीक्षण
Rudrapur News: चकरपुर के वन चेतना स्टेडियम में शनिवार को मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए क्षेत्र के खिलाड़ियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया गया। 1
Rudrapur News: खटीमा। चकरपुर के वन चेतना स्टेडियम में शनिवार को मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन छात्रवृत्ति के लिए क्षेत्र के खिलाड़ियों का शारीरिक दक्षता परीक्षण किया गया। 12 खेल विधाओं के तीन सौ खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा और क्षमता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष कमान सिंह सामंत और राजकीय शिक्षक संघ अध्यक्ष भुवन चंद्र कॉलोनी ने किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यालय, विकासखंड एवं नगरपालिका क्षेत्र में छिपी खेल प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें उचित मंच उपलब्ध कराना और युवाओं की खेलों में रुचि बढ़ाना है।
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