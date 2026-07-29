Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Rudrapur News: राशन कार्ड विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ी क्षेत्र पंचायत बोर्ड बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रुद्रपुर
Follow us on Google News
share

Rudrapur News: रुद्रपुर में क्षेत्र पंचायत की बोर्ड बैठक राशन कार्डों के लंबित मामलों के कारण हंगामे में तब्दील हो गई। ग्राम प्रधान संघ ने डीएसओ के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैठक को स्थगित करने के बाद डीएसओ ने माफी मांगी और मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। ग्राम प्रधानों ने वीटो को अधिकार देने की मांग की।

राशन कार्ड विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ी क्षेत्र पंचायत बोर्ड बैठक
राशन कार्ड विवाद पर हंगामे की भेंट चढ़ी क्षेत्र पंचायत बोर्ड बैठक

Rudrapur News: रुद्रपुर, वरिष्ठ संवाददाता। क्षेत्र पंचायत की बोर्ड बैठक बुधवार को राशन कार्डों के लंबित मामलों को लेकर हुए हंगामे की भेंट चढ़ गई। ग्राम प्रधान संघ ने जिला पूर्ति अधिकारी (डीएसओ) के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बैठक का बहिष्कार कर विकासखंड सभागार के मुख्य द्वार पर धरना शुरू कर दिया। करीब दो घंटे तक चले विरोध-प्रदर्शन के बाद ब्लॉक प्रमुख को अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए बैठक स्थगित करनी पड़ी। ग्राम प्रधानों का आरोप था कि डीएसओ विनोद तिवारी के एक वर्ष के कार्यकाल में एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना है और खुली बैठकों में विभागीय अधिकारी भी उपस्थित नहीं होते।

विरोध प्रदर्शन

डीएसओ के सभागार पहुंचते ही ग्राम प्रधानों ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उनकी ग्राम प्रधानों से तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद वह वहां से चले गए। मौके पर मौजूद खाद्य पूर्ति अधिकारी किच्छा भरत राणा से भी ग्राम प्रधानों की बहस हुई। ब्लॉक प्रमुख रीता गौतम और अन्य अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने सक्षम अधिकारी के आने तक धरना जारी रखने की घोषणा की। इसके बाद बैठक स्थगित कर अगली तिथि बाद में घोषित करने की बात कही गई। प्रदर्शन के दौरान कुछ ग्राम प्रधानों के बीच आपसी बहस भी हुई, जबकि एक ग्राम प्रधान की ब्लॉक प्रमुख और उनके पति से भी नोकझोंक हुई, जिसे अन्य लोगों ने शांत करा दिया। बाद में परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी ने हस्तक्षेप कर डीएसओ को मौके पर बुलाया। डीएसओ द्वारा सार्वजनिक रूप से माफी मांगने और मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। बैठक में डीडीओ गोपाल गिरी गोस्वामी, जिला पंचायतराज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत कमलेश सिंह बिष्ट, बीडीओ असित आनंद, ज्येष्ठ उप प्रमुख संजय सिंह, कनिष्ठ उप प्रमुख भारती देवी, ग्राम प्रधान संघ अध्यक्ष वीरेंद्र यादव, उपाध्यक्ष छत्रपाल कश्यप, रेखा, सोनी गंगवार, अमन कश्यप, नंद लाल यादव, रोहली, रोशनी, परवीन, वंदना, गफ्फार खां, जियाउल रहमान, यावेंदर त्रिपाठी, विनीत सिंह सौलंकी आदि मौजूद रहे।

वीडीओ को अधिकार

ग्राम प्रधान संघ ने मांग की कि राशन कार्ड बनाने का अधिकार ग्राम पंचायत विकास अधिकारी (वीडीओ) को दिया जाए। साथ ही ग्राम सभाओं में किसी भी विभाग द्वारा कराए जाने वाले विकास कार्यों से पहले ग्राम प्रधान की स्वीकृति अनिवार्य करने तथा कोटाधारकों को ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर राशन वितरित करने की व्यवस्था लागू की जाए। संगठन ने डीएसओ विनोद तिवारी और खाद्य आपूर्ति अधिकारी भरत सिंह राणा के तबादले की भी मांग उठाई।

ऑनलाइन राशन कार्ड

ग्राम प्रधानों ने राशन कार्ड ऑनलाइन करने की आईडी न्याय पंचायत स्तर पर सचिव को देने की मांग की थी। इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। न्याय पंचायत स्तर पर सचिव राशन कार्ड का ऑनलाइन डेटा फीड करेंगे और इसके बाद स्क्रूटनी विभाग देखेगा।

-विनोद तिवारी, डीएसओ ऊधमसिंह नगर

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ग्राम प्रधान संघ ने डीएसओ के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की?
ग्राम प्रधान संघ ने बैठक का बहिष्कार करते हुए धरना शुरू किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ration Card Rudrapur News Gram Pradhan अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।