Rudrapur News: मारपीट के मामले में दो पक्षों के चार लोगों पर मुकदमा
Rudrapur News: रुद्रपुर में एक मारपीट मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर चार आरोपियों के खिलाफ क्रॉस एफआईआर दर्ज की है। हरपाल सिंह का आरोप है कि किशन सिंह और उनके साथियों ने उन्हें लाठी-डंडों से हमला किया। वहीं, किशन सिंह ने भी हरपाल और उसके बेटे पर हमला करने का आरोप लगाया है।
Rudrapur News: रुद्रपुर। मारपीट के मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर पर क्रॉस एफआईआर दर्ज करते हुए चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छत्तरपुर पंतनगर निवासी हरपाल सिंह का आरोप था कि 21 जुलाई की शाम बाइक से अपने बेटे के साथ जाते हुए रास्ते में गांव के ही किशन सिंह, बिशन सिंह और उनके तीन-चार अन्य साथियों ने उनका रास्ता रोक लिया। आरोप था कि गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के छत्तरपुर डेरा निवासी किशन सिंह का आरोप था कि 21 जुलाई को वह गायों को खेत से घर ले जा रहा था।
गांव के रहने वाले हरपाल सिंह और उसके पुत्र लखविन्दर सिंह ने उस पर गाली-गलौज करते हुए हमला कर दिया। बाद में वह घर पहुंचा तो लखविंदर सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर पथराव किया। जिससे उसकी भाभी विमला कौर घायल हो गई। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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